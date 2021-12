Dronken vrouw probeert ademtest te misleiden door handgel te drinken

Een Britse vrouw heeft op een wel heel domme manier geprobeerd om een ademtest te bedotten. Ze kapte snel wat handgel naar binnen in de hoop dat de test zou uitwijzen dat de vrouw níet dronken was.



De 29-jarige Sophie Nutter werd aangemaand om haar voertuig aan de kant te zetten, toen een politiepatrouille had gezien hoe ze over de verschillende rijvakken heen zwalpte. De agent die een kijkje ging nemen, zag onmiddellijk dat haar vier banden plat waren en dat er een barst in haar voorruit zat. Volgens de agent waren de ogen van Sophie ook ‘wazig’.



Tijdens haar rechtszaak werd pas echt duidelijk hoe gevaarlijk de situatie was waarin de vrouw zich had begeven. Er zat namelijk ook gedroogd bloed op een van de deuren en op een van lampen. Sophie weigerde tot twee keer toe om een ademtest af te leggen. Ook kwam naar voren dat Sophie had geprobeerd de ademtest te misleiden door handgel te drinken. Wat haar redenering exact was, is niet duidelijk, in handgel zit namelijk óók alcohol.



Sophie had al vier veroordelingen op haar naam staan. Ze werd veroordeeld tot een werkstraf van 12 maanden en mag gedurende twee jaar niet achter het stuur kruipen.

Reacties

23-12-2021 08:18:37 Heusdenaar

Quote:

Sophie had al vier veroordelingen op haar naam staan. Ze werd veroordeeld tot een werkstraf van 12 maanden en mag gedurende twee jaar niet achter het stuur kruipen



Ben er zeker van overtuigd dat ze haar lesje leert met dat taakstraf en dat ze de komende 2 jaar zeker niet zal rijden. Ben er zeker van overtuigd dat ze haar lesje leert met dat taakstraf en dat ze de komende 2 jaar zeker niet zal rijden.

23-12-2021 10:04:25 Emmo

@Heusdenaar : Iemand die op het weergaloze idee komt om alcoholhoudende handgel te drinken om een alcohollucht te maskeren die zal zich inderdaad heel braaf aan die twee jaar houden

23-12-2021 10:11:53 allone

@Emmo : @Heusdenaar :



jaja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit jaja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit

