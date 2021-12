Thuiswonende volwassen kinderen niet meer op straat gezet na overlijden ouders

Demissionair minister Kajsa Ollongren, van Binnenlandse Zaken, wil het bij wet regelen dat volwassen kinderen die nog thuis wonen niet direct de huurwoning hoeven te verlaten bij overlijden van hun ouders.



Ollongren wil dat zij langer de tijd krijgen om het overlijden te verwerken, meldt RTL Nieuws. Ze mogen dan langer in de ouderlijke woning blijven, zelfs als de verhuurder dat niet wil. Ook wil zij de garantie dat de nabestaanden na de rouwverwerking niet op straat komen te staan.



Kinderen kunnen momenteel, als medebewoners, na twee maanden op straat worden gezet. Het overnemen van het huurcontract is veelal niet mogelijk. Zij hebben geen rechten. Om de zaak wettelijk te regelen, heeft de minister nu tijdelijk een gedragscode met diverse verhuurders afgesproken.



Onder meer woningcorporaties Aedes en organisaties van particuliere verhuurders beloven ‘maatwerk’ te zullen bieden. Zo wordt voorkomen dat de kinderen dakloos worden, en het verlies kunnen verwerken. ,,Dankzij de afspraken hoeven zij zich geen zorgen te maken over hun woonsituatie’’, zegt Ollongren.



Zij wil vastleggen dat kinderen een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal twee jaar krijgen, waarbij wordt bekeken of de woning passend is en indien nodig de huur verlaagd. Mocht het huis niet geschikt zijn, dan moet voor vervangende woonruimte worden gezorgd. De uiteindelijke wet geldt voor sociale en privéverhuurders.

