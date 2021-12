Amsterdammer aangehouden die met masker op aanbelt bij Hugo de Jonge thuis

Een 27-jarige Amsterdammer is aangehouden omdat hij donderdag gemaskerd meerdere keren aanbelde bij de woning van demissionair minster van Volksgezondheid Hugo de Jonge in Rotterdam. De man ging naar eigen zeggen 'verhaal halen' en filmde zijn actie.



Via de intercom werd hem verteld dat een gesprek er niet inzat. De politie werd ingeschakeld en die sommeerde de man weg te gaan. Toen later bleek dat hij de wijk waar De Jonge woont niet had verlaten, werd hij gearresteerd.



De man zou die dag eerder hebben deelgenomen aan een coronaprotest in Vlaardingen en is een bekende coronademonstrant.



De man is dezelfde dag nog vrijgelaten.

Reacties

22-12-2021 18:23:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.351

OTindex: 27.699

Quote:

De man is dezelfde dag nog vrijgelaten. Juist. Dát zal 'm leren Juist. Dát zal 'm leren

22-12-2021 18:27:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.444

OTindex: 80.387

Dat is toch goed? Dat hij een masker op had?

"Bekende coronademonstrant" - is dat een beroep of een roeping?

22-12-2021 18:37:24 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.351

OTindex: 27.699

@allone : Dat zal een BC zijn. Niet een BN (Bekende Nederlander)

22-12-2021 18:39:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.187

OTindex: 87.240

Gemaskerd....... Dat zijn we tegenwoordig toch allemaal...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: