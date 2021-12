Politie vindt tas met 600.000 euro op balkon van woning in Noord

De politie heeft een tas met bijna 600.000 euro gevonden op het balkon van een woning in A'dam Noord. De woning kwam in beeld tijdens een lopend onderzoek, zo valt te lezen op Instagram. Toen de politie een bezoek aan de woning bracht, vluchtte een verdachte naar het balkon van de buren.



Tijdens het vluchten verstopte hij twee sporttassen met stapels van briefjes van vijftig onder een bank op het balkon. Ook werd er 1,5 kilo drugs in de tas gevonden.



De verdachte werd op het balkon in de boeien geslagen. De brandweer kwam met een hoogwerker ter plaatse om de verdachte veilig naar de begane grond te brengen.



Volgens de politie zijn er nog meer mensen aangehouden voor witwassen.

