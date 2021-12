Schone elektrische Eindhovense stadsbus allerminst uitstootvrij, verwarming draait op diesel

De elektrische stadsbussen van Hermes in Eindhoven zijn een stuk minder schoon dan gedacht. Op koude winterdagen draait de verwarming van de bussen op diesel. Met de brandstof die een stadsbus per jaar gebruikt kan een dieselauto bijna de wereld rond.



Waarom zit er een uitlaat op de elektrische stadsbus in Eindhoven, vroeg de SP in de Provinciale Staten zich af nadat de partij daarop werd geattendeerd. Zijn de bussen wel uitstootvrij te noemen, was een andere vraag.



In het antwoord zegt VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat (Mobiliteit) dat de bussen die in 2015 zijn aangeschaft en sinds eind 2016 in Eindhoven rijden, zijn uitgerust met een verwarming op diesel.



De dieselkachel gaat aan als de elektrische verwarming niet genoeg capaciteit kan leveren. Het gemiddeld jaargebruik komt uit op 4,8 liter diesel per dag per bus. Ofwel 1752 liter diesel per jaar per bus. Uitlaatgassen van de heater worden ook niet gefilterd, schrijft de gedeputeerde.



Van der Maat legt uit dat batterijen in 2015 nog niet zo goed waren als nu. Hermes heeft de aanschaf van volledige elektrische verwarming destijds onderzocht maar het zou de actieradius van de bus in winterse omstandigheden met de helft verminderen. ,,Er waren geen betere opties beschikbaar.”



De elektrische bussen van fabrikant VDL werden destijds aangeprezen omdat ze geen schadelijke stoffen uitstoten. ,,Gelet op de mogelijkheden was de term zero emissie gerechtvaardigd”, meent de gedeputeerde. De kachel kan niet gemist worden en een filter plaatsen gaat niet, legt hij uit.



De gedeputeerde onderstreept dat de prestaties van batterijen snel verbeteren en dat er in de toekomst genoeg capaciteit is om bussen onder alle weersomstandigheden elektrisch te verwarmen. In de toekomst is dat een eis voor de hele busvloot.



In een extra toelichting laat een provinciewoordvoerder weten dat 32 gloednieuwe elektrische VDL-bussen die vanaf januari in Eindhoven rijden al zijn uitgerust met een volledig elektrische verwarming.

Reacties

22-12-2021 14:00:20 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.773

OTindex: 38.324

de eerste superzuinige diesel-personenauto's, die hadden electrische hulpverwarming omdat de motor niet genoeg restwarmte produceerde

22-12-2021 14:07:54 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.861

OTindex: 20.883

Quote:

,Gelet op de mogelijkheden was de term zero emissie gerechtvaardigd”, meent de gedeputeerde. Deze gedeputeerde lult dus uit zijn nek. Het kan best zijn dat deze bus in 2016 de best mogelijke groene oplossing was, maar zero emissie is géén uitstoot. Totale nonsens dus om te zeggen dat die term gerechtvaardigd was. Deze gedeputeerde lult dus uit zijn nek. Het kan best zijn dat deze bus in 2016 de best mogelijke groene oplossing was, maar zero emissie is géén uitstoot. Totale nonsens dus om te zeggen dat die term gerechtvaardigd was.

22-12-2021 14:12:47 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.289

OTindex: 3.905



Misschien in een rechte lijn zonder hobbels en onder perfecte omstandigheden.

Maar ik ken geen weg die zo loopt Op 1752 liter diesel de wereld rond?Misschien in een rechte lijn zonder hobbels en onder perfecte omstandigheden.Maar ik ken geen weg die zo loopt

22-12-2021 14:18:33 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.773

OTindex: 38.324

@Grouse :

als je 3,5 liter/100km gebruikt dan lukt het net, maar in de praktijk haal je dat alleen maar op vlakke grote wegen met vrachtautotempo, als je alle honderd kilometer een rood stoplicht hebt, dan is het, ook met start/stopsysteem, alweer heel anders als je 3,5 liter/100km gebruikt dan lukt het net, maar in de praktijk haal je dat alleen maar op vlakke grote wegen met vrachtautotempo, als je alle honderd kilometer een rood stoplicht hebt, dan is het, ook met start/stopsysteem, alweer heel anders

22-12-2021 14:30:13 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.067

OTindex: 190

S @Grouse :



Maar gelukkig gebruiken ze het woordje bijna. Dus zelfs als je 80% haalt, heb je het bijna gehaald.



Of zoals Eddy Zoey zou zeggen: Helemaal niet. @botte bijl : Dat kan op dezelfde manier zoals deze bussen de regel interpreteren. Je zet je auto op een grote boot die de wereld rondvaart, maar je laat hem wel continue aanstaan.Maar gelukkig gebruiken ze het woordje bijna. Dus zelfs als je 80% haalt, heb je het bijna gehaald.Of zoals Eddy Zoey zou zeggen: Helemaal niet.

22-12-2021 14:45:13 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.773

OTindex: 38.324

@DrZiggy :

die 3,5l/100km heb ik dus wel een keer gehaald, 's nachts (zonder verkeer dus) op het Zweedse platteland, en alle glooiingen uitgespeeld, 400km op 13,8 liter die 3,5l/100km heb ik dus wel een keer gehaald, 's nachts (zonder verkeer dus) op het Zweedse platteland, en alle glooiingen uitgespeeld, 400km op 13,8 liter

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: