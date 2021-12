Omikronvariant mogelijk afkomstig uit muizen

De omikronvariant van het coronavirus heeft stekeltjes die verdacht goed passen op muizencellen. Dat maakt het aannemelijk dat omikron op de mens is overgesprongen vanaf in het wild levende muizen, schrijven Chinese wetenschappers in een donderdag verschenen analyse. Dat schrijft De Morgen.



De auteurs van de studie benadrukten dat de muis-theorie precies dat is, een theorie, een van de vele die tot nu toe zijn geponeerd over hoe omikron zich heeft kunnen ontwikkelen.



Maar als het zou kloppen kan het ingrijpende gevolgen hebben. Als er gemuteerde varianten kunnen opduiken via dieren wordt het bestrijden van Covid immers aanzienlijk ingewikkelder.



Bekend is dat het coronavirus vrij gemakkelijk andere diersoorten infecteert. Zo gaat het virus in de VS rond onder herten, kan de Braziliaanse gammavariant ook muizen besmetten en raken er in dierentuinen soms apen, katachtigen en zelfs nijlpaarden geïnfecteerd, zoals in de Zoo van Antwerpen gebeurde.

Reacties

21-12-2021 21:06:36 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.760

OTindex: 38.322

in het vervolg toch maar weer op tafel gaan staan gillen als we een muis zien

21-12-2021 21:13:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.434

OTindex: 80.370



: en dat gebeurt onder tafel? Overspringende virussen @botte bijl : en dat gebeurt onder tafel?

21-12-2021 21:21:51 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.760

OTindex: 38.322

@allone :

dat zou zomaar kunnen dat zou zomaar kunnen

21-12-2021 23:19:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.331

OTindex: 27.698

@allone :

: en dat gebeurt onder tafel? Quote @botte bijl : en dat gebeurt onder tafel? Dan zijn het ónderspringende virussen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: