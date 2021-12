Melk drinken, kaas eten: het is gezonder dan je denkt

Ooit, toen Joris Driepinter nog leefde, wist iedereen zeker dat melk en andere zuivelproducten gezond waren. Maar toen kwam onze collectieve obsessie met vet.



Maar nieuwe onderzoeken wijzen uit dat melk en kaas heel gezond zijn, schrijft De Times.



In een groot onderzoek van de Universiteit van Cambridge, waarin werd gekeken naar de cardiovasculaire gezondheid van mensen van middelbare leeftijd in negen Europese landen, kregen melk- en kaasgebruikers minder hartkwalen dan mensen die geen of weinig zuivel gebruiken.



De verzadigde vetten uit zuivel zijn minder schadelijk dan die uit vlees, zo blijkt uit de studie.



Mensen die meer verzadigde vetten uit rood vlees en boter aten, hadden meer kans op hartaandoeningen, terwijl degenen die meer kaas en yoghurt aten er enige bescherming tegen hadden. Consumptie van melk - zelfs de volvette variant - had een neutraal effect op de gezondheid van het hart. Yoghurt kreeg een extra boost in populariteit nu een studie er op wijst dat een dagelijkse dosis yoghurt ook mensen met een verhoogde bloeddruk zou kunnen helpen. En die gezondheidswinst geldt zowel voor volle als magere yoghurt. Enige beperking: er moet geen suiker zijn toegevoegd.

Zo zie je maar weer. Van alles dat ontzettend ongezond is, daar komt gegarandeerd wel weer één of ander onderzoek dat duidelijk maakt dat het juist wél gezond is.



Het mooiste vind ik het geval van eieren: Eerst harstikke gezond "eenmaal per etmaal een eimaal" en dat soort dingen.

Wat later: Eieren? Hartstikke ongezond! Beslist niet meer dan één ei in de week anders stik je de moord van de cholesterol.

Nu: Eieren? Hartstikke gezond. Bomvol met de meest nuttige eiwitten. En die cholesterol? Er zijn twee soorten, een goeie en een slechte. En laat nu de goeie juist in eieren zitten.

