Terneuzense vindt Holleeder-krat bij de Sligro, brouwerij Heineken kan er niet om lachen

TERNEUZEN - Ze kon het bijna niet geloven, maar het stond toch echt op het bierkratje, precies daar waar het logo zou moeten staan: geen HEINEKEN, maar HOLLEEDER. ,,Die is voor mij”, zei Pamela Uijtdewilligen uit Terneuzen direct tegen de medewerkster van de Sligro.,,Ik stond een beetje bij de kassa te praten, mijn ogen dwaalden over die muur van Heineken-kratten en opeens zie ik het", vertelt de Terneuzense danslerares van Kidzmove. Bij de biermuur ontstaat al snel een opstootje. ,,Bizar. De bedrijfsleider, klanten, medewerkers, allemaal ongelovig kijken en voelen aan dat krat. Was het echt? Nou, het kwam rechtstreeks van de fabriek, volgens mij. Er zat nog een ordersticker half overheen geplakt.”Dat was woensdag. Die avond postte de Terneuzense een foto op Facebook en een filmpje op haar Instagram-account Moedervdbuurt, waarop ze als vlogger filmpjes deelt. Op Facebook stromen de eerste aanbiedingen snel binnen: 50 euro, 100 euro, 375 euro (‘wel met biertjes erin’). Maar Heineken is er als de kippen bij.Uitdewilligen: ,,Donderdagmorgen hing de brouwerij aan de telefoon. Blijkbaar namen ze het hoog op, want woensdagavond hebben ze nog een online meeting gehad! De post moest van Instagram en Facebook af, ze wilden het krat direct terug. De lege flessen mocht ik houden en ik zou nog een goedmakertje krijgen. Dat krat konden ze krijgen, maar de posts heb ik laten staan. Als ze het uit de media wilden houden, waren ze mooi te laat. Hart van Nederland had het al opgepikt en zou maandag een cameraploeg sturen als Heineken het krat kwam halen."Zo ver komt het niet. Vrijdag krijgt Heineken - na een paar telefoontjes van de pers - opeens ontzettend haast. ,,Ze zijn al geweest", meldt Uijtdewilligen kort na de middag. ,,Er kwam een busje aan, met een rotvaart. Daar kwam een man uit rennen, roepend: ‘Waar is bier?’ Dus ik haal dat krat, hij kijkt er niet-begrijpend naar: ‘Wat moet ik mee? Hij snapte er duidelijk niks van. Het krat is nu terug naar Heineken, mét flesjes. Dat is alles bij elkaar toch 17 euro. En nee, een goedmakertje zat er niet bij", verzucht de Terneuzense.Woordvoerder Lisa van der Heijden van Heineken laat weten dat het krat nauwkeurig onderzocht wordt om te achterhalen wie de dader is. Uijtdewilligen: ,,Ik zei nog: waarschijnlijk is het gewoon een grap van iemand in de fabriek. ‘Nou, de familie Heineken vindt het niet grappig’, antwoordde de woordvoerder. Ze zien er de humor echt niet van in.”Ontvoerder van Freddy HeinekenDat kan kloppen. Holleeder was in 1983 één van de ontvoerders van biermagnaat Freddy Heineken. ,,Dit is een heel gevoelig onderwerp voor Heineken. Wij zien die naam niet graag op onze kratten", aldus woordvoerder Lisa van der Heijden. Volgens haar is het zeer onwaarschijnlijk dat het krat zo uit de brouwerij gekomen is. ,,Alle kratten gaan door scans. Het is bijna niet mogelijk dat dit aan onze veiligheidssystemen ontsnapt is.”Blijft de vraag of Uijtdewilligen ook 'nee’ had mogen zeggen tegen Heineken, toen die het krat opeiste. Aan het woord, mr. Jurry Teunissen van Vakcentrum Bedrijfsadvies: ,,Het systeem van brouwers werkt doorgaans als volgt. De brouwer geeft het krat in bruikleen. Eerst aan de winkel, dan aan de consument. De consument koopt de inhoud van het krat uit de winkel en betaalt statiegeld – een waarborgsom – voor het krat, zodat deze reden heeft om het krat te retourneren. Dan is geen sprake van eigendomsoverdracht.”Conclusie: het krat is en blijft eigendom van Heineken. De brouwer kan zomaar aan je deur komen om zijn kratjes op te eisen. Maar dan moet hij wél het statiegeld teruggeven. TlulYRS-JN40xxPHs/diocontent/211027831/_fitwidth/694/?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.8&desiredformat=webp" target="_blank" rel="nofollow">Foto