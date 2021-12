Kunnen mensen elf dagen hun lach inhouden? 'Lachen is cruciaal en gezond'

Vanaf vandaag houdt Noord-Korea nationale rouw ter nagedachtenis van Kim Jong Il. Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de voorganger van de huidige dictator Kim Jong Un overleed. En dat moet het hele land voelen. Zo mogen inwoners van het land dagenlang niet lachen, maar kan dat wel?



Tijdens de periode van nationale rouw mogen Noord-Koreanen verschillende dingen niet doen. Zo mogen ze niet deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, is het vieren van verjaardagen uit den boze en als een familielid sterft mag niet hardop worden gehuild. En er mag dus ook niet gelachen worden.



Hier wordt streng op gehandhaafd. "Politie loopt rond op straat om erop toe te zien dat mensen zich aan de regels houden. Doen ze dit niet, dan kan dit heftige consequenties hebben", vertelt Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan Universiteit Leiden.



In het land is het van belang dat het volk dezelfde emoties voelt als de leider. "Als de leider blij is, dan moet het hele land dat ook zijn. En bij verdriet geldt hetzelfde."



Elf dagen niet lachen, kunnen mensen dat eigenlijk wel? "Lachen is een sociaal signaal waarmee we aangeven dat de kust veilig is. Je kunt er niks tegen doen. Zodra je je veilig voelt, dan ga je lachen", vertelt wetenschapsjournalist Mark Mieras aan EditieNL.



Volgens Mieras zijn er twee vormen van lachen. "Je hebt de emotionele lach en de beleefdheidslach. De beleefdheidslach kun je wel inhouden, maar de emotionele lach kun je niet bedwingen. Die komt van binnenuit en is oncontroleerbaar."



Bij deze lach is te zien dat de ogen meelachen. "De lach gaat door alles heen en houdt nergens rekening mee. Mensen krijgen er de hik door een verslikken zich zelfs." Dagelijks lachen we zo'n 27 keer oprecht. "26 keer samen met anderen een één keer met onszelf."



Instinctief gebruiken we de lach ook om situaties veiliger te maken. "Vandaar dat we in enigszins spannende situaties extra de neiging voelen om te lachen." En door lachen te verbieden kan het zijn dat mensen juist willen lachen. "Want dan maak je het extra spannend."



Lachen is ook een manier om te ontspannen. "Als je niet kunt lachen, dan kun je niet terugkeren naar die rusttoestand. Als er een spannende situatie is, dan is het fijn als mensen juist een grap maken. Tijdens een uitvaart zie je ook dat er humor wordt gebruikt." Dit helpt ons namelijk juist om dingen te verwerken. "Lachen is dus echt cruciaal en letterlijk gezond."



Mieras vindt dan ook dat er momenteel aan de Noord-Koreanen gevraagd wordt om elf dagen lang stress op te houden. "Dat is erg ongezond. De hersenen doen er daarom alles aan om van onze stress af te komen. Niet lachen is dan ook vrijwel onmogelijk. En gelukkig maar."



Volgens Mieras kunnen we concluderen dat men in Noord-Korea zich niet bewust is van hoe een mens werkt. "Elf dagen niet lachen is eigenlijk net zoiets als elf dagen niet drinken en eten. Lachen is ook zo'n primair element. De enig manier waarop je zo lang niet kunt lachen is door je elf dagen volstrekt onveilig te voelen, en dan ben je toch bezig om elkaar een trauma te geven."

Reacties

20-12-2021 18:59:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.294

OTindex: 27.697

Ik vermoed dat er hoe dan ook in Noord Korea weinig reden tot lachen is.

20-12-2021 19:41:17 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.274

OTindex: 3.899

@Emmo : Als ik dit lees,kan ik mijn lachen best houden

20-12-2021 20:10:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.412

OTindex: 80.350

Quote:

Politie loopt rond op straat Dan kunnen mensen toch thuis lachen..



Dan kunnen mensen toch thuis lachen..

20-12-2021 20:11:19 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.278

OTindex: 3.177

@Emmo :

Ik vermoed dat er hoe dan ook in Noord Korea weinig reden tot lachen is. QuoteIk vermoed dat er hoe dan ook in Noord Korea weinig reden tot lachen is.



Ik heb erg met de bevolking te doen en zeker als er ook nog eens in een van die dagen een dierbare komt te overlijden. Ik dacht bij de titel "ja hoor, Noord-Korea", gaat dit artikel juist over dat land.Ik heb erg met de bevolking te doen en zeker als er ook nog eens in een van die dagen een dierbare komt te overlijden.

20-12-2021 20:16:05 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.174

OTindex: 87.220



Het enige wat ze daar kunnen doen is met een humoristisch boek op de wc gaan zitten en daar dan lachen, gieren, brullen. @omabep : Nou ja, met een sterfgeval dichtbij is het niet zo moeilijk om niet te lachen.Het enige wat ze daar kunnen doen is met een humoristisch boek op de wc gaan zitten en daar dan lachen, gieren, brullen.

20-12-2021 20:32:10 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.278

OTindex: 3.177

Quote:

en als een familielid sterft mag niet hardop worden gehuild. Je zult maar een naaste verliezen en het niet zachtjes kunnen. Dat wordt dan toch iets moeilijker, het lachen is ze daar allang vergaan. @Mamsie : Ze mogen ook niet hardop huilen om hun verlies.Je zult maar een naaste verliezen en het niet zachtjes kunnen. Dat wordt dan toch iets moeilijker, het lachen is ze daar allang vergaan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: