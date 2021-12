Zweedse kerstgeit haalt opnieuw de Kerst niet

De strooien kerstgeit van de Zweedse stad Gävle heeft opnieuw de Kerst niet gehaald. Een of meer personen staken het metershoge bouwwerk vannacht aan, waarna het tot de grond toe afbrandde.Daarmee is een traditie in ere hersteld. Een deel van de inwoners ziet het bouwwerk als een uitdaging. Nadat de Gävlebocken in 1966 voor het eerst in het centrum verscheen, lukte het vandalen al bijna veertig keer om hem in brand te steken. Er is zelfs een keer geprobeerd om hem met een helikopter te ontvoeren.Al in het eerste jaar ging de geit in vlammen op, om middernacht met Oud en Nieuw. In 1970 overleefde de geit het slechts enkele uren, in 1979 viel hij al ten prooi aan het vuur voor de installatie. Meerdere keren werd het kerstsymbool heropgebouwd en daarna wederom in brand gestoken.Daarnaast implodeerde het dier eens na sabotage, werd hij meerdere keren uit elkaar geslagen en reed een auto er in 1976 op in. De afgelopen jaren ging het opmerkelijk voorspoedig: in 2020 vierde de organisatie nog dat het dier "vuur en virus" had overleefd.De laatste keer dat de geit afbrandde was in 2016. Daarna ging het dankzij hekken en camera's en 24-uurbewaking vier jaar lang goed, een record.Op zijn officiële Twitter-account leek de geit overmoedig te worden door zijn overlevingsvermogen. "Halverwege en dit geitje staat nog", twitterde hij woensdag. Twee dagen eerder klaagde hij dat zijn "schoonheidsslaapje was verstoord" door dronkaards die over de hekken waren geklommen. "Handtekeningen alleen overdag."Het organisatiecomité reageert nu teleurgesteld op de brandstichting. "Het is nog een week voor Kerstmis en ik snap niet waarom iemand dit doet, een aanval op een wereldberoemd kerstsymbool", zei Rebecca Steiner van het comité.De politie heeft een 40-jarige man aangehouden op verdenking van brandstichting. Hij ontkent er iets mee te maken te hebben, maar had bij zijn arrestatie wel roet op zijn handen.De Gävlebocken is een initiatief van de gemeente om bezoekers naar Gävle te trekken. Dit jaar was hij op 28 november onthuld tijdens een festival. Hij moest tot na Oud en Nieuw blijven staan.De bouwers geven het niet op. "I'll be bock", laat de geit weten op zijn officiële Twitter-account.