Agent komt bij controle in Rouveen oude bekende tegen: boete voor gladde band verdrievoudigd

Een enorm toeval dinsdagmorgen in Rouveen, waar een politieagent een oude bekende tegenkwam bij een controle. De man bleek voor een gladde band in 2019 nog een boete open te hebben staan. Omdat deze bekeuring nog niet was betaald, kon de verhoogde boete van 429 euro (in plaats van 140) direct worden geïnd. ,,Het komt echt niet vaak voor.’’



De politie hield dinsdagmorgen tijdens de surveillance een voertuig met oplegger staande bij Rouveen, vanwege een onafgedekte lading. Tijdens de controle bleek dat de bestuurder niet over de juiste categorie rijbewijs (BE) beschikte. De chauffeur kan daarvoor een proces-verbaal verwachten.



De passagier gaf aan wél het juiste rijbewijs te hebben. Maar die man bleek nog in het geheugen te zitten van de politieagent. Bij het controleren van zijn personalia in de politiesystemen bleek de bijrijder nog een boete open te hebben staan van 429 euro.



,,Het komt echt niet vaak voor, maar dit keer werd de verhoogde boete door de verbalisant zelf geïnd’’, aldus het Team Verkeer van de politie Oost-Nederland. Omdat de boete niet was betaald, is het bedrag drie keer zo hoog geworden. Volgens de site van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) moeten mensen een boete binnen acht weken betalen. Doen ze dat niet, dan volgt er een eerste aanmaning die anderhalve keer zo hoog is. Het bedrag van een tweede aanmaning is drie keer het bedrag van de boete, zoals in dit geval.



Het advies van het Team Verkeer is dan ook simpel op social media: ‘Krijg je een bekeuring? Betaal meteen en voorkom verhoging’.

Reacties

20-12-2021 14:37:48 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.061

OTindex: 190

S Weer zo'n voorbeeld waar de overheid dingen mag die normale bedrijven niet mogen.



Zou geweldig zijn als ik mijn facturen mag verdrievoudigen als iemand niet betaald na de 2e aanmaning.

20-12-2021 15:53:03 Buick

Erelid

WMRindex: 2.391

OTindex: 681

Wnplts: amsterdam

Ik denk dat de agent die boete niet mag verhogen.

Het CIJb zal die boete al verhoogd hebben en dan zal het in de computer staan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: