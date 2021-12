Beer neemt het op tegen rendier, maar dan beseft hij dat er iets niet klopt…

Op beelden is te zien hoe een wilde beer een rendier aanvalt. Hij ondervindt echter opvallend weinig weerstand en daar is een goede reden voor.Het grappige tafereel speelde zich onlangs af in Monrovia, een plaats in de Amerikaanse staat Californië. Een bruine beer zag een rendier staan in een voortuin en stormde erop af.Het gaat echter om een opblaasbaar exemplaar als kerstversiering, maar het duurt even voor de beer dat doorheeft. Nadat hij het ding op de grond gekregen heeft, kiest hij het hazenpad. Tot grote hilariteit van de persoon die het schouwspel filmde.