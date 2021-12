Kip uit de printer

Een nieuwe 3D-printer kan gelijktijdig voedsel maken en bereiden.



In de gastronomische menu’s van morgen zitten wellicht gerechten die gemaakt en bereid zijn met een 3D-printer. Een nieuw apparaat, ontwikkeld door ingenieurs aan de Amerikaanse Columbia University, bevat zowel een voedselprinter als een kookelement.



Terwijl een robotarm fijne laagjes kippenpuree produceert, zigzagt een krachtige laserstraal erover heen om het vlees te garen. ‘Het is bijna alsof je een crème brûlée maakt’, zegt hoofdonderzoeker Jonathan Blutinger. Hij testte voor deze studie alleen kip, maar het systeem zou ook met andere voedingsmiddelen werken. ‘Het idee is dat het apparaat een QR-code scant en automatisch gerechten bereidt die zijn afgestemd op individuele eetgewoonten en dieetbeperkingen.’



Het systeem gebruikt verschillende lichtgolven: een blauwe laser met een korte golflengte dringt diep door in het vlees, infraroodstralen met een langere golflengte braden het oppervlak. Die werkwijze blinkt uit in precisie: je kunt een hamburger laten printen die in een dambordpatroon afwisselend rauw en doorbakken is.



Voedingswetenschapper Megan Ross (University College Cork), die niet bij het project betrokken was, is onder de indruk. Al ziet ze nog veel technische uitdagingen, zoals het voorkomen van kruisbesmetting tussen rauw en gekookt vlees.



Vergeleken met 3D-geprinte kip uit een traditionele oven behield de met lasers gekookte versie bijna twee keer zoveel gewicht en volume, waardoor ze veel sappiger was. Het ontwerp kan een hulpmiddel vormen waarmee chef-koks een nieuwe zintuiglijke ervaring kunnen bieden.

Reacties

19-12-2021 12:13:14 Buick

Erelid

WMRindex: 2.386

OTindex: 681

Wnplts: amsterdam

Maar is het wel een echte kip?

Of net zoals bv in kippensoep in blik dat er een kip overheen gevlogen is.

19-12-2021 12:36:29 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.267

OTindex: 27.695

@Buick : Uit het artikel begrijp ik dat het gaat om een zeer fijn gepureerde kip. Ik mag hopen dat bij het "productieproces" een zodanig hoge temperatuur gebruikt wordt dat eventuele (salmonella)bacteriën het loodje leggen. Anders lijkt het mij een vrij ongezonde geschiedenis.

19-12-2021 12:44:21 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.261

OTindex: 3.893

@Buick : Het zal wel gemaakt zijn van pink slime. Een afvalproduct dus.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: