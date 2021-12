Zuid-Koreaans bedrijf door het stof omdat het vrouwen afbeeldt als koeien

Het grootste zuivelbedrijf van Zuid-Korea heeft zich publiek moeten verontschuldigen na een pijnlijke uitschuiver. In een reclamecampagne werden vrouw

19-12-2021 00:27:15

Gezegde:

Er is geen vrouw zo rijk

Of ze is een koe gelijk.



Dat slaat op het feit dat ze allebei een draagtijd van negen maanden hebben.