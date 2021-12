Dienster krijgt fooi van 4.000 euro, twaalf dagen later staat ze op straat

Wat bedoeld was als een mooi gebaar voor drie hardwerkende diensters in een restaurant in de Amerikaanse staat Arkansas, is twee weken later verzand i

Reacties

18-12-2021 16:19:21 Buick

Erelid

Ze schoppen haar eerst op straat en dan bevelen ze haar om er niet over te praten,

Als ik haar was dan zou ik elk radiostation en elk dagblad bellen om haar verhaal te doen.



18-12-2021 16:40:28 Emmo

Stamgast



Naar mijn onbescheiden mening heeft de restaurateur zijn geclaimde reputatieschade toch echt aan zichzelf te wijten.

18-12-2021 16:55:54 omabep

Oudgediende



Eerst iets opeisen waar ze geen recht op hebben en als ze rechtgezet worden dan is het oké om dan maar goed personeel te ontslaan.



Laat ze haar verhaal maar vertellen, liefst tegen betaling.



Dit geld door de drie gedeeld is nog steeds geen normaal maandinkomen. Nu zijn ze dus deze (en misschien meer) klanten kwijt maar ook nog eens goed personeel. Ik hoop dat ze snel ergens weer aan de slag kunnen, zo'n hoog fooi moet wel goed staan als referentie.

