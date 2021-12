Pas na 111 keer aanhoren zijn we een kerstnummer zat

Bij kerst hoort kerstmuziek. Sterker nog: we vinden kerst zonder de gebruikelijke kersthits niet compleet, zo blijkt uit onderzoek. Maar er zíjn grenzen...

Hoe vaak heb jij inmiddels Mariah Careys All I want for Christmas is You en Wham’s Last Christmas al gehoord of opgezet? Als dat al zo’n honderd keer is, bereik je binnenkort je tax: uit onderzoek van Sonos Radio blijkt namelijk dat Nederlanders gemiddeld 111 keer een kersthit aan kunnen horen zonder ze zat te worden. En, zo blijkt verder, we beginnen vroeg met die kerstmuziek: vanaf 2 december, oftewel 23 dagen vóór kerst, begint de gemiddelde Nederlander namelijk met het luisteren. Dat is zelfs nog eerder dan in België, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.



Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat kerstmuziek niet alleen wordt ingezet als sfeermaker; hij blijkt ook een oplossing voor ongemakkelijke stiltes. Vier op de tien Nederlanders (38 procent) is bang voor die ongemakkelijke stilte tijdens het kerstdiner en zet kerstmuziek aan om dit tegen te gaan. Een andere reden om de kersthits te laten schallen is zodat niemand tijdens het kerstdiner elkaars eetgeluiden hoeft aan te horen. Zo’n 19% gebruikt dit als remedie.

Bij het opzetten van de boom dienen de kersthits dan weer wel als sfeermaker. 29% doet dit klusje niet zonder Mariah, Wham! en Michael Bublé. Iets meer dan de helft van de Nederlanders (51%) is zelfs van mening dat kerst zonder kerstmuziek geen échte kerst is.

Welke nummers we dan het liefst (en dus maximaal 111 keer) horen? Die laten zich raden: de top 3 bestaat uit de echte klassiekers, zo wijst het onderzoek uit: Jingle Bell Rock, All I want for Christmas is You en met stip op nummer 1: Last Christmas van Wham!



Overigens een grappig feit over het populaire Last Christmas: het nummer blijkt namelijk helemaal niet over de feestdagen te gaan! George Michael heeft de kersthit geschreven over een mislukte romance, en niet zozeer over de feestdagen zelf. De titel Last Christmas refereert naar de tijd waarin de relatie op het hoogtepunt zit en hoe dat voelt, zo onthulde Wham!-muzikant Andrew Ridgeley ooit.

Dat maakt het overigens zeker niet minder kerstig: zelfs 37 jaar later blèren we de tekst dus nog van harte mee.

18-12-2021 13:20:04 Emmo

Bij mij kun je er een "-" voorzetten. Ik ben dat gejengel al zat vóórdat het begint.

18-12-2021 14:19:05 omabep

@Emmo :

Hier hetzelfde.

18-12-2021 15:23:00 Buick

Ik vind het wel grappig die kerstliedjes

