Patriot vergeet tekst van Amerikaans volkslied op QAnon-conferentie

Duizenden leden van complotbeweging QAnon, die gelooft dat leden van de Amerikaanse elite pedofiele satanisten zijn, woonden afgelopen weekend een conferentie bij in Frisco, Texas. Een zangeres (de nicht van de uit de gratie gevallen ex-generaal Michael Flynn) die het National Anthem moest zingen blunderde met de tekst en is nu het voorwerp van spot op sociale media.



De nicht van de gewezen generaal en Nationaal Veiligheidsadviseur onder president Trump Michael Flynn zong het Amerikaans volkslied, maar knoeide daarbij met de tekst. Julia Flynn leek zich de juiste tekst niet te herinneren en verzon dan maar haar eigen versie van de ‘The Star-Spangled Banner’.



Zo zong ze ‘came through, through the night’, waar dat eigenlijk ‘gave proof through the night that our flag was still there’ moet zijn. De blunder ging niet onopgemerkt voorbij: al snel kreeg Flynn hoongelach over zich heen op sociale media.

Reacties

18-12-2021 08:15:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.390

OTindex: 80.332





Het allervreemdst is natuurlijk dat ze denken dat iedereen een pedofiele satanist is. Waarop is dat gebaseerd? Als ze wist dat ze het zou moeten zingen, had ze zich beter kunnen voorbereiden. Op zich vind ik het geen misdaad om de woorden van je volkslied niet te kennen. Ik denk dat de meeste mensen die niet zo precies in hun hoofd hebben.Het allervreemdst is natuurlijk dat ze denken dat iedereen een pedofiele satanist is. Waarop is dat gebaseerd?

18-12-2021 09:18:14 Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 883

OTindex: 73

@allone :



Het allervreemdst is natuurlijk dat ze denken dat iedereen een pedofiele satanist is. Waarop is dat gebaseerd? QuoteHet allervreemdst is natuurlijk dat ze denken dat iedereen een pedofiele satanist is. Waarop is dat gebaseerd?



Heb er een keer een analyse over gelezen. Deze mensen hebben zo'n saai leven dat ze massaal ervoor kiezen in een fictie te leven die het wellicht goed zou doen als tv serie.



Het maakt niet eens uit waar die ideeen vandaan komen, vaak komt het van random anonieme posts op het internet en als posts entertaining genoeg zijn of genoeg in hun bestaande waanbeelden passen worden ze massaal gedeeld en gaat het deel uitmaken van het complot.



Helaas hebben we in Nederland ook gekozen volksvertegenwoordigers die hierin geloven - of doen alsof om stemmen te winnen. Ze heten FvD. De originele rechtse anti-immigratie tak van FvD is al lang en breed afgesplitst, wat er over is van de FvD is complot complot complot.



Ik weet niet welke van die twee ik enger vind. Heb er een keer een analyse over gelezen. Deze mensen hebben zo'n saai leven dat ze massaal ervoor kiezen in een fictie te leven die het wellicht goed zou doen als tv serie.Het maakt niet eens uit waar die ideeen vandaan komen, vaak komt het van random anonieme posts op het internet en als posts entertaining genoeg zijn of genoeg in hun bestaande waanbeelden passen worden ze massaal gedeeld en gaat het deel uitmaken van het complot.Helaas hebben we in Nederland ook gekozen volksvertegenwoordigers die hierin geloven - of doen alsof om stemmen te winnen. Ze heten FvD. De originele rechtse anti-immigratie tak van FvD is al lang en breed afgesplitst, wat er over is van de FvD is complot complot complot.Ik weet niet welke van die twee ik enger vind.

18-12-2021 09:24:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.162

OTindex: 87.202

Misschien was ze zó gespannen door de situatie dat ze die woorden gewoon even kwijt was. Ik kan me daar best iets bij voorstellen.

Nét als een acteur die plotseling zijn tekst kwijt is.

En mensen zijn soms net schapen, als er een begint te blaten, blaten ze allemaal mee.

18-12-2021 09:41:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.390

OTindex: 80.332

Zo van: eerst creëren ze het zelf, en dan gaan ze er in geloven?! @Kooldioxide : oookay... dus het is een vorm van 'entertainment'Zo van: eerst creëren ze het zelf, en dan gaan ze er in geloven?!

18-12-2021 09:53:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.257

OTindex: 27.695

@Mamsie : Daar heeft het inderdaad nogal wat dingen mee gemeen.

18-12-2021 11:02:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.390

OTindex: 80.332

@Mamsie :



Laatste edit 18-12-2021 11:03 @Emmo : ja idd.. maar dan zou ik er toch voor kiezen om een positiever idee te creëren... Deze zichtwijze lijkt me behoorlijk deprimerend.. Maar.. misschien voelen ze zich er juist wel goed door doordat ze zoveel beter zijn dan deze pedofiele satanisten.

18-12-2021 11:34:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.257

OTindex: 27.695

@allone :

Maar.. misschien voelen ze zich er juist wel goed door doordat ze zoveel beter zijn dan deze pedofiele satanisten. QuoteMaar.. misschien voelen ze zich er juist wel goed door doordat ze zoveel beter zijn dan deze pedofiele satanisten. Dan leggen ze de lat niet erg hoog. Naar mijn onbescheiden mening zijn er maar weinig mensen niet beter dan pedofiele satanisten.

