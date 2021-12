Spaanse bisschop trouwt met schrijfster van erotisch-satanische romans

Mgr Xavier Novell Gomà, die onlangs om 'persoonlijke redenen' terugtrad als bisschop van het Spaanse Solsona, is nu ook door de kerk formeel ontslagen. Logisch: hij blijkt getrouwd met een schrijfster van erotische romans met een ‘satanische ondertoon’. Volgens de krant El Independiente was de bisschop belast met exorcisme, het uitdrijven van boze geesten. Hij zou schrijfster Silvia Caballol hebben ontmoet dankzij hun gedeelde interesse in demonen. “Ik ben verliefd geworden”, zou hij tegen vrienden hebben gezegd, schrijft Trouw.



Silvia Caballol Clemente, een psychologe en auteur van verscheidene erotisch-satanische romans werd bekend met "De hel van Gabriel's lust" uit 2017.



Eind vorige maand trad het stel in het huwelijk. En zaterdag kwam de kerk dus met een verklaring over het ontslag. Volgens Spaanse media werkt de bisschop inmiddels bij een bedrijf dat handelt in sperma voor de kunstmatige inseminatie van varkens.



Xavier Novell was op 41-jarige leeftijd de jongste bisschop van Spanje geworden en gold als een rijzende ster in de Spaanse Katholieke Kerk.

Reacties

17-12-2021 18:49:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.157

OTindex: 87.200

Quote:

gold als een rijzende ster in de Spaanse Katholieke Kerk.



En nu rijst er iets anders en dat heeft niets met de kerk te maken!



Laatste edit 17-12-2021 18:49 En nu rijst er iets anders en dat heeft niets met de kerk te maken!

17-12-2021 19:22:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.387

OTindex: 80.330

Quote:

Eind vorige maand trad het stel in het huwelijk. En zaterdag kwam de kerk dus met een verklaring over het ontslag. dat ontslag was een beetje te laat dus. En nu handelt hij ook nog in sperma... dat ontslag was een beetje te laat dus. En nu handelt hij ook nog in sperma...

17-12-2021 20:15:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.157

OTindex: 87.200





Laatste edit 17-12-2021 20:15 @allone : Ja wat denk je..... die man moet een gigantische inhaalslag maken!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: