Overheid dumpt mondkapjes bij buitenlandse opkopers die ze weer aan Nederland verkopen

De overheid verkoopt overtollige beschermingsmiddelen voor bodemprijzen aan buitenlandse opkopers. Die verkopen ze vervolgens weer terug aan Nederland, schrijft de Volkskrant.



De inkooporganisatie van de Nederlandse overheid, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), dumpt beschermingsmiddelen tegen hele lage prijzen. Ze worden vervolgens tegen hogere prijzen weer op de Nederlandse markt aangeboden.



Bedrijfsmanager B.J. Hudepohl van Lemoine Holland, een Nederlandse producent van mondkapjes, zegt in de Volkskrant dat het erop lijkt dat Nederlandse partijen worden rondgepompt. Zo waren er een Frans en een Aziatisch bedrijf die hem mondkapjes aanboden die van het LCH afkwamen.



Er zaten mondkapjes tussen die hij zelf vorig jaar aan de overheid leverde. "De verkoper vroeg bij ons documentatie op zodat hij de mondkapjes kon doorverkopen," aldus Hudepohl in de krant. "Ik heb ze terugverwezen naar het LCH. Wij zijn mondkapjes gaan maken om de overheid te helpen. We willen met die mondkapjes geen commerciële activiteiten ontplooien."

Reacties

17-12-2021 14:09:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.153

OTindex: 87.197

Kringloopkapjes dus. Hoe krijgen ze het verzonnen!

Mijn vertrouwen in De Overheid is tot het nulpunt gedaald.

17-12-2021 14:12:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.236

OTindex: 27.695

@Mamsie : Dat krijg je als je als ambtenaar of politicus geen bal verstand hebt hoe de werkelijke wereld in elkaar steekt.

17-12-2021 14:17:05 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.251

OTindex: 3.888

Mensen die zich kandidaat stellen voor een politieke functie, zijn daar per definitie niet voor geschikt.

