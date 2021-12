Ik verdien 40.000 euro per week door mijn scheten te verkopen aan wildvreemden

Ben je op zoek naar een carrièrewending? Een nieuwe, frisse ‘wind’ voor je loopbaan?Laat ene Stephanie Matto dan misschien als inspiratie dienen. De dame heeft namelijk een aardig ‘gat’ in de markt gevonden!Dankzij haar deelname aan een datingprogramma is ze bijzonder populair geworden op Instagram. Daar heeft ze zo’n 260.000 volgers weten te verzamelen.Hoe ze dezer dagen haar brood verdient? “Ik verdien tot 40.000 euro per week door mijn scheten te verkopen aan wildvreemden”, klinkt het. Ja, u leest het goed… Haar windjes laat ze in glazen flesjes en die stuurt ze dan op. En er zijn blijkbaar mensen die daar grof geld voor willen betalen…Één p(r)otje kost omgerekend zo’n 883 euro. Maar om zo aan 40.000 euro per week te geraken, moet je toch behoorlijk ‘gas’ geven… Wel, Stephanie laat weten dat ze onder andere bonen, eieren en yoghurt eet als ontbijt.Maar haar klanten krijgen niet enkel een scheet in een fles toegestuurd. De dame voegt aan het pakketje ook nog een gepersonaliseerde boodschap toe. En dat bedoelen we in dit geval niét dubbelzinnig. ’t Is maar dat je het weet.