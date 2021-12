Ruim 30 arrestanten misbruiken luide muziek om uit gevangenis te ontsnappen

Tientallen gedetineerden in een gevangenis wisten te ontsnappen wegens luide muziek.



Volgens diverse bronnen maakten de gevangenen gebruik van de luide muziek die op een begrafenis in de buurt werd afgespeeld om de gevangenisbewakers af te leiden.



Het incident vond plaats ten westen van het Afrikaanse land Congo. Dat schrijft nieuwssite FoM.



Negen gevangenen werden opnieuw gearresteerd in de buurt van de gevangenis, maar 19 anderen zijn nog steeds op vrije voeten.



Een van arrestanten die weer gevangen is genomen, raakte gewond nadat gevangenisbewakers schoten in de lucht had gelost.



Het cellenhuis in kwestie heeft al eerder te maken gehad met uitbraken en roepen lokale bewoners op om het gebouw te renoveren.

misbruikten ze die muziek of sloegen ze op de vlucht wegens die takkenherrie

