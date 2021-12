Vrouw gechoqueerd door hoe ze eruitziet na lipfillers: «Dat is niet oké!»

Een Amerikaanse vrouw liet onlangs lipfillers inspuiten, maar haar lippen zwollen zodanig op dat het er behoorlijk vreemd uitzag. Gelukkig was het slechts tijdelijk, maar het was toch even schrikken voor haar.De 22-jarige vrouw, ene Briana uit Los Angeles, deelde op TikTok een video waarin ze aanvankelijk haar hand voor haar mond houdt, maar dan toch het (tijdelijke) resultaat laat zien. Haar lippen blijken extreem dik te zijn, wat uiteraard niet de bedoeling was. «Ik heb net lipfillers laten plaatsen en ze zijn enorm gezwollen. Is dit slecht?», vraagt ze.De meeste volgers schrikken al even hard als zijzelf. «Ik denk niet dat het er zo hoort uit te zien», «Dat is niet oké», «Je moet morgenvroeg onmiddellijk naar het ziekenhuis», lezen we onder meer. Anderen, die ervaring hebben met lipfillers, stellen haar echter meteen gerust. «Het is normaal dat je lippen opzwellen na lipfillers», en «Bij mij was het ook zo erg», klinkt het ook. Geen allergische reactie De dag nadien zag het er inderdaad al een stuk beter uit. «Mijn dokter zei dat alles oké was en dat ik geen allergische reactie had. Bedankt voor de bezorgdheid, maar het gaat goed met me», stelt ze haar volgers gerust.