Britse studie: hersenchirurgen en ruimtevaartingenieurs niet slimmer dan wij

Wie jarenlang gestudeerd heeft om hersenchirurg te worden of als ingenieur ruimtevaartuigen ontwikkelt, is niet per se slimmer dan de rest van de bevolking. Wel kunnen hersenchirurgen sneller oplossingen voor problemen bedenken.



Dat blijkt uit een Britse studie naar intelligentie, schrijft The Guardian. Onderzoekers namen de zogeheten Great British Intelligence Test af bij 329 ruimtevaartingenieurs en 72 hersenchirurgen. De resultaten vergeleken ze met ruim 18.000 Britten die de test ook hadden afgelegd.



Wat blijkt? De beroepen zorgen er niet voor dat mensen slimmer zijn dan de rest van de bevolking. Ja, de chirurgen losten problemen sneller op. Maar daar stond tegenover dat hun geheugen langzamer werkte.



Het onderzoek werd uitgevoerd om uit te zoeken of één van de twee beroepen intellectueel pittiger is. Wetenschappers kwamen op het idee na een scène van de Britse serie Mitchell and Webb, waarin een ruimtevaartexpert tegen een hersenchirurg zegt: 'Het is niet bepaald rocket science, toch?'



Volgens de onderzoekers zijn beide beroepsgroepen 'goed in bepaalde dingen', maar zijn ze niet slimmer dan de Britse bevolking.

Reacties

16-12-2021 12:47:19 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.179

OTindex: 6.193

Nu is er natuurlijk niet veel verschil tussen een ruimtevaartuig en een condoom: bij gebruik hoop je bij allebei dat ie niet lek is.

16-12-2021 13:11:18 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.048

OTindex: 190

S



Maar dit resultaat verbaast me niets. Iedere beroep kent zijn eigen expertises en kwaliteiten. Je specialiseert je door ervaring en dat maakt het verschil.

Laatste edit 16-12-2021 13:11 @Jawel : Zoiets als dat een hoer en een toilet ook gelijk zijn? In beide gevallen voelt het beter als je de voorganger er niet vanaf ziet komen.Maar dit resultaat verbaast me niets. Iedere beroep kent zijn eigen expertises en kwaliteiten. Je specialiseert je door ervaring en dat maakt het verschil.

16-12-2021 14:31:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.146

OTindex: 87.181





Laatste edit 16-12-2021 14:34 @DrZiggy : Haha, die is goed, die spreuk, ik kende hem nog niet. 😄

16-12-2021 15:00:22 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.048

OTindex: 190

S @Mamsie : Ik heb hem ooit zelf verzonnen, dus dat zou kunnen. Maar er zijn weinig gelegenheden waar je hem kan gebruiken

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: