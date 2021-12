Illustere tijdreiziger waarschuwt voor kantelpunt voor de mensheid op kerstdag

Een zelfverklaarde ‘tijdreiziger’ heeft zijn voorspellingen voor de laatste maand van het jaar uit de doeken gedaan, en die klinken nogal sensationeel: op twee belangrijke dagen in december zullen zich gebeurtenissen voordoen die de wereld voorgoed zullen veranderen.



‘Thatonetimetraveler’, die beweert uit het jaar 2485 te komen via een teletijdmachine die gebouwd werd door zijn bedrijf op de kleine planeet Vadho, maakte begin dit jaar naam toen hij in video’s op TikTok voorspelde dat er op 7 oktober van dit jaar een «grote ontdekking» zou gebeuren op de bodem van de Atlantische Oceaan. Het account heeft inmiddels zo’n 1,3 miljoen volgers.



Nu draagt de mysterieuze ‘tijdreiziger’ twee specifieke dagen aan in december waarop grootse dingen zullen gebeuren. «Op 20 december zullen acht mensen superkrachten krijgen door energiegolven van de zon», klinkt het. «En op 25 december staat iets groots te gebeuren dat de manier waarop de mensheid leeft voorgoed zal veranderen. Die dag zal eeuwenlang herinnerd worden. Het zal het ultieme bewijs zijn dat ik een echte tijdreiziger ben. Vergeet die datum niet.»



Zijn volgers reageren met een kwinkslag: «Uiteraard, op 25 december is onze Verlosser geboren!». «Op kerstdag wordt Jezus voor de 2021ste keer geboren», grapt een ander. Een derde schrijft: «De voorspelling is waar. Kerstmis wordt immers elk jaar gevierd.»

Komt dat omdat veel mensen zich dan zo ladderzat drinken dat ze gewoon omlazeren? Komt dat omdat veel mensen zich dan zo ladderzat drinken dat ze gewoon omlazeren?

Overigens 'reis' ik ook in de tijd: iedere seconde een seconde verder.. En ik voorspel dat de zon hier vanavond om 16.21 uur ondergaat Als er op 7 oktober niets gevonden is, heeft hij al 'bewezen' dat hij geen tijdreiziger van Vadho is.Overigens 'reis' ik ook in de tijd: iedere seconde een seconde verder..En ik voorspel dat de zon hier vanavond om 16.21 uur ondergaat

