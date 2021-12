Getuige diefstal krijgt klappen maar houdt verdachten zelf aan

Een opmerkelijk verhaal in Tilburg. Een oplettende man zag een tweetal gisteravond een ladder stelen. Hij maakte een foto van het duo, dat daarvan niet was gediend.



De man zag kort na middernacht twee mensen (een man en vrouw) over het hek vanaf een bouwterrein klimmen. Zij hadden een ladder bij zich, en dus vermoedde de man dat ze die daar hadden gestolen.



Hij achtervolgde het tweetal en maakte de foto. Het duo was daar niet blij mee, en begon hem te slaan. Ook eisten ze dat de foto verwijderd zou worden. Maar de 46-jarige Tilburger wist te ontkomen en zette het op een lopen. Hij verloor daarbij zijn bril, merkte hij later.



Omdat hij die op wilde halen, vroeg hij een voorbijganger met hem mee terug te lopen naar de plek waar de bril mogelijk lag. Ter plekke bleken de verdachten nog daar te zijn en ontstond er weer een gevecht. Met de hulp van nóg een voorbijganger konden de drie het stel onder controle krijgen en aanhouden.



De twee werden overgedragen aan de politie. Zij worden verdacht van diefstal, mishandeling, bedreiging én vernieling van de bril.

Reacties

15-12-2021 08:10:51 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.646

OTindex: 38.285

die man speelde met zijn leven

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: