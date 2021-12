Sporters in Meppel zetten wekker voor dag en dauw om te trainen. Vroeger kwam ik om dit tijdstip thuis, nu zit ik in de sportschool

Bij sportschool Personally Yours aan de Ezingerweg in Meppel verzamelen zich ‘s ochtends om 06.00 uur een aantal fanatiekelingen voor een sportieve ochtend. Daarna schuiven ze in de sportschool aan bij het ontbijt.

Het dagritme verschuift nu de deuren na vijf uur ’s middags dicht moeten zijn. De vroege uurtjes vóór het werk zijn goud waard. Vooral voor sportscholen. Om mensen toch de kans te geven om te bewegen, openen verschillende sportscholen ’s ochtends al vroeg de deuren. Zo ook de sportschool van Ankie Smid uit Meppel. Van maandag tot vrijdag opent de sportschool om 06.00 uur de deuren.

Nadat de sporters zich in het zweet hebben gewerkt, kunnen ze aansluitend douchen en staat er een ontbijt voor hen klaar. Ook haar en make-up worden gedaan. Klaar voor de rest van de dag. De leukste opmerking die Ankie kreeg op het ontbijtfitness: „Vroeger kwam ik om dit tijdstip thuis, nu zit ik in de sportschool.”

Niet om ze te verschuiven En ik maar denken dat het de bedoeling was om contactmomenten te verminderen.Niet om ze te verschuiven

@Grouse : Mogelijk dat niet iedereen zo vroeg uit de veren komt. En dan is het aantal contactmomenten tóch minder. Maar scheef is het wel.

