Sander Schimmelpenninck legt vrouwen nog één keer uit dat ze lui zijn

We moeten allemaal zo hard mogelijk werken vindt Sander Schimmelpenninck. Hij legt in Vrij Nederland nog een keer uit dat we lui zijn, en dat vooral vrouwen lui zijn.



‘Dat zit er met name bij vrouwen in, ja. Door dat te zeggen, word ik gewoonlijk geplaatst in het hoekje van seksisme, alsof ik vrouwen heel stom vind. Maar ik zeg het met de beste bedoelingen: dat we het in Nederland normaal vinden dat vrouwen zo weinig werken, is heel onverstandig. Het is gewoon heel dom voor vrouwen om financieel afhankelijk te zijn van mannen, en toch blijven ze dat doen, uit verwendheid en naïviteit, een ouderwetse mindset: werken is leuk voor erbij, maar het is niet je doel in het leven. En ik snap gewoon niet waarom vrouwen niet fulltime werken. Ze doen het beter op school, ze zijn gemiddeld hoger opgeleid, ze verdienen meer aan het begin van hun carrière dan mannen.’



Vooral mooie vrouwen doen expres zo weinig mogelijk, denkt Schimmelpenninck.

Het zijn natuurlijk niet voor niets altijd mooie vrouwen die dit doen. Zij hebben het privilege van hun uiterlijk en daarmee vaak iemand die de bonnetjes voor hen betaalt.



‘Pretty privilege’ noemt Schimmelpenninck het. In een column schreef hij over jonge vrouwen die opscheppen over de diners en reisjes die ze van oudere mannen betaald krijgen, of die stellen dat het ‘leegtrekken van de portemonnees van domme mannen’ powerful is. ‘Het is misschien wel het grootste taboe onder aantrekkelijke vrouwen: de dingen die ze gedaan krijgen met hun uiterlijk. Veel jonge vrouwen groeien nog altijd op met het idee dat het normaal is om je uiterlijk in te zetten om zaken gedaan te krijgen.’

Reacties

14-12-2021 17:16:50 Emmo

Stamgast



Ik zou de heer Schimmelpenninck willen uitnodigen om eens voor een maandje of zo een huishouden te bestieren met drie kleine kinderen. En dan nog eens vragen of vrouwen zo lui zijn.

14-12-2021 17:39:52 Sjaak

Moderator



De vrouwen die ik ken, zijn geen van allen vies van hard werken. Sander S is een lul.

