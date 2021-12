Slechte slaper? Door dit verrassende trucje val je mogelijk wél in slaap

We liggen allemaal wel eens urenlang wakker. Niet voor niets staat het internet vol met trucjes die ervoor moeten zorgen dat je de slaap wél kunt vatten. Maar volgens een slaapexpert kun je beter iets anders proberen.



De meeste oefeningen om in slaap te vallen zijn gericht op tot rust komen, zoals meditatie, schaapjes tellen of een aantal keer diep in- en uitademen, maar volgens slaapexpert Annelies Smolders kun je beter het omgekeerde doen: proberen wakker te blijven dus.



“Slaapexperten gebruiken wel vaker technieken die steunen op ‘paradoxale intentie’”, zegt Smolders bij HLN. “Slaapdeprivatie, bijvoorbeeld, passen we frequent toe. Daarbij leren we een moeilijke slaper beter te slapen door juist zo lang mogelijk op te blijven. Meestal geef ik mijn cliënten een concreet tijdstip waarop ze pas naar bed mogen. Maar het komt er altijd op neer dat ze zichzelf langer moeten wakker houden ’s avonds. Zo zorgen we ervoor dat ze weer gaan verlangen naar hun bed en er weer van gaan houden, in plaats van het als een oorlogszone te zien.”



Je kunt dit zelf ook heel makkelijk thuis doen. “Stel dat je elke nacht een uur wakker ligt, dan kan je eens proberen om een hele week een uur later naar bed te gaan.”



Paradoxale intentie werkt ook als je al in bed ligt. “In dat geval zeg ik mijn cliënten dat ze hun ogen moeten open houden”, zegt Smolders. “De kans dat je in slaap valt, is zo groter dan wanneer je met je ogen dicht in bed ligt.”



“Meestal hoort daar een oefening bij: ga met je ogen alle hoeken van je plafond af, of stel je voor dat je een grote klok voor je ziet en ga met je ogen van het cijfer 3 naar 6 naar 9 naar 12. Herhaal die oefening een paar keer en daarna mag je je ogen even sluiten. Om ze meteen weer te openen en opnieuw aan de oefening te beginnen. Op den duur voelt het zó heerlijk om je ogen te kunnen sluiten. En omdat de spieren en zenuwen van onze ogen heel erg verbonden zijn met onze biologische klok, zul je daardoor na een tijd ook in slaap vallen”, zegt Smolders.

Reacties

14-12-2021 14:22:59 Buick

Erelid

WMRindex: 2.368

OTindex: 680

Wnplts: amsterdam

Die oefening met die klok. Uiteindelijk zal je wel in slaap vallen en er zal ook een moment komen dat je je ogen nooit meer opent.



14-12-2021 14:42:03 Buick

Erelid

WMRindex: 2.368

OTindex: 680

Wnplts: amsterdam



Uiteindelijk wordt je zo moe dat je wel in slaap moet vallen. of je wil of niet. @Emmo , ja.Uiteindelijk wordt je zo moe dat je wel in slaap moet vallen. of je wil of niet.

14-12-2021 15:24:04 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.627

OTindex: 38.282



vond ik toendertijd mateloos interressant, want het werd uitgelegd in een Deens filmpje -ik was toen nog nooit in Scandinavië geweest- en men noemde het hypnose zelf gebruik ik nog steeds de ontspanningsoefening die ik als kind op de middagtelevisie zag....vond ik toendertijd mateloos interressant, want het werd uitgelegd in een Deens filmpje -ik was toen nog nooit in Scandinavië geweest- en men noemde het hypnose

14-12-2021 15:28:31 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.041

OTindex: 190

S Dus geen schapen tellen maar hoeken tellen. Bij gebrek aan schapen zal dat in de stad beter werken.



Maar ze heeft wel een punt. Daarom vallen mensen die slecht slapen ook vaak in slaap voor de TV en liggen vervolgens in bed wakker.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: