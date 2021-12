Thuiswerkende Duitser loopt naar bureau en valt: woon-werkverkeer, zegt rechter

Een Duitse man die tijdens het thuiswerken viel en zijn rug brak terwijl hij van zijn bed op weg was naar zijn bureau, moet de kosten van de gevolgen volledig vergoed krijgen. Het Bundessozialgericht, de hoogste arbeidsrechtelijke instantie in Duitsland, heeft geoordeeld dat hij deelnam aan woon-werkverkeer.



Het bureau van de man bevond zich op de verdieping onder de slaapkamer. Hij stapte uit bed, viel van de wenteltrap en brak zijn rug. De verzekeraar van de werkgever weigerde de medische kosten te vergoeden.



Bij de rechter ving de werknemer tweemaal bot: zijn route tussen slaap- en werkkamer werd aanvankelijk niet gezien als woon-werkverkeer. Het Bundessozialgericht stelt hem nu dus toch in het gelijk.



In het vonnis stipt de rechter aan dat de man direct aan het werk ging, zonder eerst te ontbijten. Had hij dat wel gedaan, dan zou het ongeluk mogelijk niet als arbeidsongeval zijn bestempeld: "De eerste reis van het bed naar het kantoor aan huis is een verzekerde werkroute."



De rechter onderstreept dat het voor de verzekering niet mag uitmaken of een werknemer zijn werkzaamheden op kantoor uitvoert of daarbuiten.



In het vonnis wordt gesproken over 'telewerken'. Daaronder verstaat de rechter 'computerwerkplekken die permanent door de werkgever ter beschikking zijn gesteld voor gebruik in de woonruimte van werknemers'.

Reacties

13-12-2021 18:26:29 allone

Oudgediende



Hoe bewijst hij dat hij daadwerkelijk op weg was naar zijn bureau, en niet naar de keuken om te ontbijten?



En waarom betaalt de verzekering alleen als het woon-werkverkeer zou zijn?

13-12-2021 18:30:18 Emmo

Stamgast



@allone : Het eventuele bewijs wordt door de rechter beoordeeld. In dit geval zal het de verklaring van de man zelf zijn geweest, eventueel aangevuld met dat van zijn huisgenoten. In hoeverre dat betrouwbaar is, is aan de rechter om te beoordelen.

13-12-2021 19:47:51 Mamsie

Oudgediende



Gaat die man altijd gelijk van bed naar zijn werk, zonder tussenstops in de badkamer en de keuken?

Dus in zijn pyjama en met ongepoetste tanden en zijn haar nog recht overeind?

