Dave (33) gaat naar WK tikkertje: Ik train twee keer per dag

Tikkertje spelen, dat is allang niet meer iets dat alleen op het schoolplein gebeurt. De 33-jarige Dave Hogenboom uit Alphen aan den Rijn bereidt zich namelijk voor op het wereldkampioenschap Chase Tag. Dat is eigenlijk gewoon tikkertje voor gevorderden, met obstakels. Na de winst op het NK en een tweede plek op het EK hopen Dave en zijn team komend jaar met de wereldtitel naar huis te gaan.



Chase Tag is zeker geen kinderspelletje. In een arena van twaalf bij twaalf meter moeten een jager en een 'evader' het tegen elkaar opnemen. De jager moet proberen binnen twintig seconden de ander af te tikken. Als dat lukt, zijn de punten voor hem. Maar als het de ander lukt de jager te ontwijken, krijgt die de punten. De winnaar van elk individueel potje blijft in het veld staan.



"Het speelveld staat vol obstakels", vertelt Dave aan EditieNL. "Je kan niet vrijuit rennen. Er zijn bijna geen rechte banen die je kunt lopen. Iedereen heeft zijn favoriete obstakel."



Over obstakels springen is niets nieuws voor Dave, hij is namelijk freerunner. "Toen ik filmpjes zag over Chase Tag ben ik gaan uitzoeken hoe ik dat ook kon gaan doen." Hij wist een team te vinden, waar nog een andere Nederlandse man in zit en drie Engelsen. "Chase Tag wordt gedomineerd door freerunners. Het helpt als je dat doet, maar het hoeft niet per se. Aan het EK deden bijvoorbeeld ook een sportleraar en een bokser mee."



Voor het tikkertje spelen moet je namelijk fit zijn, maar er komt ook tactiek bij kijken. "Als je een strategie hebt voor jezelf, kom je beter uit de verf dan wanneer je er blind ingaat", zegt hij. Dat zit hem vooral in de looproutes die je in het veld neemt. "Als jij weet dat je bepaalde krachten hebt, zoals door kleine ruimtes kruipen of over hoge relingen gaan, dan moet je dat uitbuiten."



Chase Tag zal voor veel mensen in Nederland nog niet echt bekend zijn. In tegenstelling tot in Amerika, waar het erg groot is. "Daar heb je zelfs een speciale sportcompetitie. Als je klein bent kun je al op de sport en dan kun je doorgroeien naar verschillende kampioenschappen", vertelt Dave. "Ik denk dat het hier ook heel groot kan worden. Ik geef freerunles en ik merk dat mijn leerlingen er steeds geïnteresseerder in zijn."



Met het NK en EK achter de rug, focust Dave zich nu op het WK. "We hopen dat dat in februari is, maar door de coronacrisis kan het ook juni worden", aldus de freerunner. "Ik schat onze kansen best hoog in, maar we moeten er nog voor knokken. We hebben goede hoop, want het team waar we vorige keer het WK van verloren hebben, is al uitgeschakeld."



Non-stop trainen dus. "Ik train twee keer per dag", zegt Dave. "Ik doe krachttraining en conditie. We oefenen ook wedstrijdjes, die maken we dan wat zwaarder dan de wedstrijden origineel zijn. Dan maken we de rondes langer of gebruiken we gewichtsvesten. Maar het is leuk, dus ik haal er veel energie uit. Ik krijg er geen genoeg van."

