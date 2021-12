Ongevaccineerde draait in Singapore vanaf nu zelf op voor ziekenhuiskosten

Als je in Singapore als ongevaccineerde met corona in het ziekenhuis belandt, krijg je vanaf vandaag de kosten daarvan niet meer vergoed. Het klinkt als een drastische maatregel en voor Nederlandse begrippen is dat ook zo. Want zo’n maatregel is bij ons ondenkbaar.



Zijn er dan zo weinig mensen in Singapore gevaccineerd? Nee, dat is niet het geval. Het percentage gevaccineerden is hetzelfde als bij ons: 85 procent. Maar de regering liet eerder deze week al weten dat 'ongevaccineerden de gezondheidszorg onevenredig belasten'.



Vóór vandaag werden alle medische kosten bij een coronabesmetting vergoed door de staat Singapore. Of je nou gevaccineerd was of ongevaccineerd.



Alleen bewust ongevaccineerden

Vanaf nu draaien ongevaccineerden dus zelf op voor de kosten. Daarbij moet worden gezegd dat het alleen gaat om mensen die bewust de prik niet hebben genomen. Dus niet mensen die om medische redenen niet kunnen worden geprikt.



De kosten kunnen flink oplopen. Het Singaporese ministerie van Volksgezondheid heeft in opdracht van persbureau Bloomberg berekend dat een coronapatiënt die op de ic terechtkomt en nazorg nodig heeft, een rekening tot 16.000 euro kan verwachten. Behandeling op een corona-afdeling kost volgens het ministerie zo’n 2900 euro per week.



De maatregel is dus genomen omdat ongevaccineerden de gezondheidszorg onevenredig zouden belasten. Als we kijken naar de cijfers in Nederland, dan lijkt dat inderdaad het geval: ook bij ons is 85 procent van de 18-plussers volledig gevaccineerd. Maar in het ziekenhuis is dat maar 51 procent en op de ic zelfs maar 31 procent.



Toch zal Nederland niet zo ver gaan als Singapore. Sterker nog, volgens hoogleraar Gezondheidsrecht Martin Buijsen kan en mag dat in ons land niet eens. "We verdelen medische zorg alleen op grond van de behoefte eraan. Schuld, dus ongevaccineerd zijn in dit geval, mag niet meewegen."



Dat komt ook doordat Nederland deelneemt aan verschillende verdragen, bijvoorbeeld van de Verenigde Naties. Daarin staat dat een regel zoals die nu in Singapore wordt gehanteerd, in strijd is met het recht op gezondheidszorg voor iedereen. "Maar er zijn meerdere landen die zich niet bij die verdragen hebben aangesloten", zegt Buijsen.



Dat betekent niet dat er nooit keuzes zullen moeten worden gemaakt. "Dat zie je bijvoorbeeld aan code zwart. Als er bijvoorbeeld een tekort is aan ic-bedden en er kan echt niet meer worden opgeschaald, dan moet je op zoek naar andere dan medische criteria. In dit geval wordt er dan voor gekozen om te kijken naar leeftijd. Jongeren gaan dan voor, want dat is rechtvaardig en het minst bezwaarlijk."



Maar zolang van code zwart geen sprake is, is onderscheid op niet-medische criteria uit den boze. "Of je nou je been breekt omdat je zelf struikelt, of omdat iemand anders een ongeluk heeft veroorzaakt: je wordt altijd geholpen", zegt Buijsen. En dat geldt dus ook voor corona.

Reacties

13-12-2021 10:55:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.341

OTindex: 80.286

Dan zouden ze het voor de gevaccineerden ook niet moeten betalen.

13-12-2021 12:12:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.162

OTindex: 27.693



Hier wordt het niet-vaccineren een verwijtbare handeling, waardoor de verzekering niet hoeft uit te keren. @allone : In principe wordt hier het verzekeringsprincipe van verwijtbaar handelen gehanteerd. Niet veel anders dan met een autoverzekering. Krijg je een ongeval, dan keert de verzekering uit. Maar als je je karretje moedwillig in de poeier rijdt, dan krijg je geen cent.Hier wordt het niet-vaccineren een verwijtbare handeling, waardoor de verzekering niet hoeft uit te keren.

13-12-2021 12:40:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.341

OTindex: 80.286

@Emmo : maar als je gevaccineerd bent kun je net zo goed op de ic terechtkomen, dus het is niet eerlijk. Uiteindelijk is wel of niet gevaccineerd zijn maar 1 van de vele oorzaken waarom iemand op de ic terecht komt.

13-12-2021 12:43:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.162

OTindex: 27.693





Als je die redenering doortrekt kun je het ook gaan hebben over dingen als roken, alcohol- of drugsgebruik, obesitas of het eten van verzadigde vetzuren.

Op een gegeven moment is het einde zoek. @allone : Klopt. Ik stip ook alleen maar de redenering aan. Of die valide is, is een andere kwestie.Als je die redenering doortrekt kun je het ook gaan hebben over dingen als roken, alcohol- of drugsgebruik, obesitas of het eten van verzadigde vetzuren.Op een gegeven moment is het einde zoek.

