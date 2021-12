Ouders vernemen dat kind besmet is met corona en sturen hem tóch naar school, waar uitbraak volgt

In Californië hebben tegendraadse ouders de bevelen van het gezondheidsinstituut genegeerd en hun met corona besmet kind toch naar school gestuurd. Het resultaat was een uitbraak op de basisschool in kwestie. Dat meldt de lokale krant Marin Independent Journal.



In Marin County, Californië, testten zeven andere leerlingen van de basisschool Neil Cummins vorige maand positief op corona. Een van die zeven was een familielid van de ‘superverspreider’. Vijfenzeventig andere leerlingen moesten in quarantaine, waardoor ze niet konden reizen of geen bezoek konden ontvangen in de week van Thanksgiving. Geen van de besmette kinderen werd gehospitaliseerd of had ernstige symptomen.



De ouders van de superverspreider vernamen begin november dat één van hun twee kinderen positief had getest op corona, en werden verzocht om hun beide kinderen thuis te laten en de school te verwittigen. Ze volgden dat advies niet op, integendeel. Het besmette kind ging toch naar school. Toen zijn coronabesmetting daar aan het licht kwam, was het al te laat: de uitbraak was een feit. Alle ouders van de leerlingen werden op de hoogte gebracht.



Volgens de lokale overheid zullen de ouders verantwoordelijk gesteld worden voor de uitbraak op de school. «Als het waar is dat de ouders of voogd de vereiste protocollen niet gevolgd hebben en moedwillig hun besmet kind naar school gestuurd hebben, zullen er gevolgen zijn», aldus schoolhoofd Jane Burke. «Die ouders hebben de gezondheid en veiligheid van andere kinderen, hun familie en het schoolpersoneel in gevaar gebracht.»

