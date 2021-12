Lichaam vrouw uit auto op rand Niagara-watervallen getakeld

Het lichaam van een vrouw van rond de zestig jaar oud is gisteren gevonden in een auto bij de wereldberoemde Niagara-watervallen op de grens van Canada en de Verenigde Staten. Een helikopter van de kustwacht werd ingezet om de overleden vrouw uit haar auto en het water te takelen.De politie kreeg gisteren een melding dat een zwarte auto volledig onder water zou zijn verdwenen in de Niagara-rivier, slechts enkele tientallen meters van de wereldberoemde watervallen. "De waterstanden werden verlaagd en met een drone ontdekten we een lichaam in de bestuurdersstoel", aldus een politiewoordvoerder in een verklaring.Op beelden is te zien hoe de auto steeds verder richting de watervallen drijft. Een duiker van de Amerikaanse kustwacht werd met een helikopter naar de auto in het snelstromende water gevlogen, waar de vrouw al bleek te zijn overleden.Hoe de auto in het water heeft kunnen belanden is nog onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht. Een lokale journalist deed op Twitter verslag van de vergeefse reddingspoging, zoals hier te zien is: