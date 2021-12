Tientallen kamelen uitgesloten van schoonheidswedstrijd wegens botox

Dramatische taferelen bij een schoonheidswedstrijd in Saudi-Arabië, want daar zijn tientallen deelnemers gediskwalificeerd wegens het gebruik van botox en andere cosmetische ingrepen. Let wel, het gaat hier om kamelen en niet om mensen.



Volgens de Saudische media treden de autoriteiten harder op dan in voorgaande jaren tegen deelnemers die cosmetische ingrepen hebben ondergaan. Meer dan veertig kamelen werden gediskwalificeerd voor de jaarlijkse schoonheidswedstrijd. Fokkers probeerden met onder ander botox en fillers de lippen, neuzen en hoofden van de kamelen te vergroten en gebruikten hormonen voor extra spiermassa.



De schoonheidswedstrijd is onderdeel van het jaarlijkse Koning Abdulaziz Kamelenfestival. Fokkers komen van heinde en ver om hun mooiste beesten te tonen op de show. Ze strijden niet alleen om een prestigieuze titel, maar ook om een prijzenpot van omgerekend ruim 58 miljoen euro. Dat is voor veel fokkers blijkbaar genoeg reden om net een stapje verder te gaan bij het prepareren van hun mooiste dieren.

