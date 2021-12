Vervangleerkracht ontslagen omdat hij zong voor de klas

Een vervangleerkracht van een middelbare school in het Amerikaanse Austin is aan de deur gezet omdat hij met een karaokemachine de song ‘Toxic’ van Britney Spears zong voor de klas.Het voorval gebeurde afgelopen vrijdag in een klaslokaal van de Bowie High School in Austin, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Texas. Een leerling filmde het gebeuren. Toen de beelden uitlekten, werd de vervangleerkracht ontslagen. Hij zou de schoolregels overtreden hebben.Volgens de geruchten was de man geen échte leerkracht maar een grappenmaker die deed alsof hij een leraar was. Nochtans heeft hij alle procedures gevolgd om in aanmerking te komen voor een job als vervangleerkracht. Een woordvoerder van het schooldistrict bevestigt dat de man wel degelijk aan alle vereiste kwalificaties voldeed, maar dat hij een inbreuk had gepleegd op het schoolreglement.