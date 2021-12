Artsen vinden groeiende tand in neus patiënt

Een 38-jarige patiënt die klaagde over ademhalingsmoeilijkheden door een van zijn neusgaten gedurende enkele jaren, bleek een tand te hebben die in zijn neus groeide.In hun paper gepubliceerd in The New England Journal of Medicine beschrijven artsen Sagar Khanna en Michael Turner hoe de tand werd geïdentificeerd en wat ze deden om het probleem op te lossen.Het meest voorkomende type ectopische groei betreft tanden. Meestal groeit het in de verkeerde richting in de bovenkaak.In dit nieuwe geval vonden de artsen eerst een afwijkend septum samen met verkalkte septumsporen. Na een nadere blik tijdens rhinoscopie, waarbij een camera in een neusgat werd ingebracht, vonden ze wat zij beschreven als een wit voorwerp dat uit de wand van het rechter neusgat stak.De specialisten besloten om röntgenfoto’s te maken. De beelden toonden aan dat het een ectopische tand was die omhoog was gegroeid van de kaak in plaats van naar beneden in de mond, zoals gebruikelijk is.De artsen stelden een operatie voor en de patiënt stemde toe. De tand werd zonder complicaties verwijderd.De man kwam later terug voor nacontrole en kon weer vrij ademen.