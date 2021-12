Uitbundig versierd huis

Honderdveertigduizend lampjes aangesloten op zestien elektriciteitsgroepen die speciaal voor zijn kerstversiering zijn aangelegd. Het huis van André Tijhuis aan de Mooie Vrouwenweg in Almelo is weer klaar voor de Kerst."Ik vind dit mooi en wat het mij aan stroom kost maakt mij niet uit." Al jaren versiert Tijhuis zijn huis en het wordt elk jaar groter. Om zeven uur 's avonds gaat alles aan, maar niet alles tegelijk: "Nee, groep voor groep. Anders knallen alle stoppen eruit."Het versieren is niet in een middag gedaan: "Begin oktober ben ik begonnen en ik heb veel hulp gehad. Vanmiddag nog met een hoogwerker hebben we nog lampen opgehangen bovenin de boom."De hele buurt komt kijken wanneer de lampjes dinsdagavond voor het eerst aangaan. En een spektakel is het. Kerstmannen, rendieren, heiligenbeelden en alles verlicht. Zelfs uit Amsterdam komen mensen naar Almelo om te kijken. "Vorig jaar was dat en daarna op facebook zeiden ze hoe mooi het was."