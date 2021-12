Duo in Stadskanaal na meer dan twee uur bevrijd uit hoogwerker

Twee mensen die meer dan twee uur vastzaten in een hoogwerker in Stadskanaal, zijn dinsdagmiddag door de brandweer bevrijd.

Het duo zat in een hoogwerker bij een bedrijfspand aan de Electronicaweg, toen ze in de problemen kwamen. Door een onbekende oorzaak kwam de bak waarin de twee zaten scheef te hangen, waardoor ze niet meer naar beneden konden.



Na interventie van de brandweer kwamen de twee weer veilig aan de grond. Er raakte niemand gewond, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Reacties

En dat bij deze temperaturen.

