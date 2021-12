Arrestatieteam sleept personen uit auto op ringweg in Stad tijdens oefening (update)

Op de westelijke ringweg in de stad Groningen zijn dinsdagmiddag twee personen uit een auto gehaald door een arrestatieteam. Volgens de politie ging het om een oefening.

Te zien was hoe een automobilist en een andere inzittende door enkele in het zwart geklede mannen uit een voertuig werden gehaald. Verschillende ooggetuigen, onder wie RTV Noord-verslaggever Marten Nauta, zagen de actie voor hun neus gebeuren.

Volgens politiewoordvoerder Anne Kok ging het om een oefening van een ondersteuningsteam. Dergelijke oefeningen vinden volgens haar wel vaker plaats op de openbare weg en midden in het verkeer. 'Ze worden voor dit soort aanhoudingen getraind.'



Vanwege de actie stond het verkeer bij de afslag naar de meubelboulevard aan de Peizerweg enkele minuten stil.

In een eerdere versie van dit bericht was bij de politie nog niet bekend dat het ging om een oefening.

11-12-2021 14:48:59 Emmo

Ik snap dat die jongens moeten oefenen. Maar als je als onwetende automobilist daarmee geconfronteerd wordt schrik je toch wel even.

11-12-2021 15:11:33 Buick

Zou slim zijn om er een politieauto er achter laten staan zodat de mensen weten dat er politie bij is. @Emmo , het zou ook een gijzeling kunnen zijn of nog erger.Zou slim zijn om er een politieauto er achter laten staan zodat de mensen weten dat er politie bij is.

