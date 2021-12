Nieuwe studie toont aan dat viagra mogelijk kan helpen tegen alzheimer

De werkzame stof uit erectiepil viagra kan misschien ook helpen bij het bestrijden van alzheimer. Tot die conclusie komen Amerikaanse onderzoekers van

11-12-2021 10:02:19

Ik kan me er iets bij voorstellen. Als het de doorbloeding bevordert in de hersenen blijven die misschien ook op scherp staan net als in het tussenbeense.