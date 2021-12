Model opgepakt nadat ze intiem filmpje opneemt op luchthaven: «Ongepast op een publieke plek»

Een OnlyFans-model riskeert een celstraf omdat ze expliciete beelden van zichzelf maakte op de luchthaven van Jogjakarta op het Indonesische eiland Java. «Dergelijk vulgair gedrag wordt daar niet getolereerd», aldus de politie.De vrouw, die zich op OnlyFans Siskaeee noemt, ging naar de tweede verdieping van de parkeergarage van de luchthaven. Daar filmde ze zichzelf terwijl ze haar intieme delen toont en zichzelf pleziert. Achteraf deelde ze het filmpje, dat ongeveer anderhalve minuut duurt, op haar OnlyFans-pagina.De politie kreeg het filmpje, dat in oktober gemaakt werd, onder ogen. Aangezien het om zedenschennis gaat, werd de vrouw opgepakt. Ze riskeert een gevangenisstraf tot 18 jaar, zo beweert Daily Star.Muharomah Fajarini, hoofd van de lokale politie, bevestigt haar aanhouding. «Ze werd op 4 december aan het treinstation opgepakt door de politie en zal nu terechtstaan wegens openbare zedenschennis. Het is duidelijk dat ze het incident op voorhand gepland heeft aangezien ze geen ondergoed onder haar kleren droeg. Het is ongepast omdat het de intieme delen van een vrouw toont in een openbare ruimte. Op de luchthaven gelden strenge veiligheidsregels en dergelijk vulgair gedrag wordt daar niet getolereerd», klinkt het.