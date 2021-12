Straatzangeres krijgt te horen dat ze moet stoppen met zingen, maar reageert snedig

Een Britse zangeres die haar ding op straat deed, kreeg tijdens haar optreden van een man te horen dat hij geld wilde geven om haar te doen zwijgen. De vrouw liet zich niet doen en reageerde op briljante wijze, al vindt niet iedereen haar aanpak even verstandig.Samantha Lloyd houdt van zingen en doet dat regelmatig op straat om een centje bij te verdienen. Onlangs onderbrak een man haar optreden om te zeggen dat hij haar 20 pond (23 euro) wou geven als ze zou stoppen met zingen.De vrouw uit de Engelse stad Stoke-on-Trent liet de reactie niet zomaar passeren. «Dat is onbeleefd. Kom dat eens hier zeggen. Ja, loop maar weg, kleine jongen. Kleine jongen met een kleine… Je moet wel een complex hebben als je vrouwen zo onrespectvol benadert op straat», roept ze door de microfoon.Ze deelde een video van het incident op TikTok, waar de beelden intussen al meer dan 20 miljoen keer bekeken werden. «Sorry, ik verloor mijn geduld en reageerde slecht, maar dit gebeurt bijna altijd als ik op straat zing», schrijft ze erbij.De meeste mensen vonden haar reactie geweldig, al zeiden sommigen dat ze het anders aangepakt zouden hebben. «Bedankt om hem in verlegenheid te brengen», «Je reactie was perfect», «Ben ik de enige die de manier waarop je het aangepakt hebt geniaal vind?», maar ook «Je moet sterk zijn om iets te betekenen in die sector. Als je het niet aankan, doe het dan niet», en «Je bent een zangeres. Niet iedereen vindt je goed», lezen we onder meer in de reacties.