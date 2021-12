“Waar is de rest gebleven?” Kerstboom op Trafalgar Square in Londen, cadeautje van Noorwegen, valt niet bij iedereen in de smaak

Elk jaar sinds 1947 al schenkt Noorwegen, meer specifiek de stad Oslo, een kerstboom aan het Verenigd Koninkrijk: een prachtboom voor op Trafalgar Squ

Reacties

10-12-2021 11:24:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.309

OTindex: 80.266

Quote:

“Het is misschien niet de boom die we zouden willen, maar wel de boom die we verdienen.”

Blijkbaar

Hoe zit dat trouwens met de Britse Beleefdheid en een gegeven paard niet in de bek kijken?

10-12-2021 12:04:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.100

OTindex: 87.147

Jammer van die verticaal opgehangen verlichting. Met horizontale verlichting had het er toch een heel stuk anders uitgezien.



Iedere vrouw het immers: dwarse strepen maken optisch breder.

Dat is bij kerstbomen precies zo.

Zoals het ding daar staat, ziet het er inderdaad niét uit.

Maar voorál niet nadenken, gewoon domweg doen wat we altijd doen. 😞

10-12-2021 12:06:51 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.127

OTindex: 27.690

@allone : Quote:

“De kerstboom is aangekomen!”, jubelt een twitteraar, om eraan toe te voegen: “Enfin, een deel toch.” Toch is een bepaalde vorm van Britse humor bewaard gebleven Toch is een bepaalde vorm van Britse humor bewaard gebleven

10-12-2021 12:30:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.309

OTindex: 80.266

“Zit de andere helft nog vast bij de douane?" @Emmo : gelukkig wel

