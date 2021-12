De aarde krijgt een zwarte doos om onze acties op het gebied van klimaatverandering vast te leggen

Op een met graniet bezaaide vlakte, omringd door knoestige bergen, staat een gigantische stalen kist.Incongruent in het landschap, net als Kubrick's zwarte monoliet van 2001: Beroemd als A Space Odyssey, zijn buitenaardse aanwezigheid suggereert dat het daar met opzet is geplaatst.En als degenen die het ontdekken de berichten kunnen ontcijferen die het bevat, kunnen ze een glimp opvangen van de oorzaak van de ondergang van de beschaving die er eerder was.Dit is de zwarte doos van de aarde.Wanneer een vliegtuig neerstort, wordt het aan onderzoekers overgelaten om door het wrak te zoeken om de zwarte doos te vinden.Het is te hopen dat de opgenomen inhoud kan worden gebruikt om anderen te helpen hetzelfde lot te vermijden.En zo is het ook met Earth's Black Box: een stalen monoliet van 10 bij 4 meter bij 3 meter die op het punt staat te worden gebouwd op een afgelegen rots aan de westkust van Tasmanië.Gekozen vanwege zijn geopolitieke en geologische stabiliteit, vóór andere kandidaten zoals Malta, Noorwegen en Qatar, is het idee dat de Tasmaanse site de zwarte doos kan herbergen ten behoeve van een toekomstige beschaving, mocht catastrofale klimaatverandering de ondergang van de onze veroorzaken.Als dat ongerijmd klinkt, is het de moeite waard eraan te denken dat we momenteel op schema liggen voor een opwarming van maar liefst 2,7°C deze eeuw.Vraag een willekeurige klimaatwetenschapper wat er gebeurt als de opwarming 2C overschrijdt, en ze zullen je bijna altijd vertellen dat het niet de moeite waard is om over na te denken.Tal van vroegere beschavingen en rijken zijn ingestort in het aangezicht van minder.De buitenaardse monoliet in 2001: A Space Odyssey (Gfycat)Dus wat is deze zwarte doos? Artistieke installatie? Academisch experiment? Of iets anders?Het project is volledig niet-commercieel en het leidende ontwerpprincipe is functionaliteit, volgens Jim Curtis van Clemenger BBDO."Het is duidelijk een krachtig concept als je tegen iemand zegt: 'De aarde heeft een zwarte doos'. Omdat ze zeggen: 'Waarom heeft ze een zwarte doos nodig?'", zegt Curtis, die aan het project samenwerkt met de Universiteit van Onderzoekers van Tasmanië, onder anderen.De doos zal worden gemaakt van 7,5 centimeter dik staal, vrijdragend uit graniet, volgens Jonathan Kneebone, medeoprichter van artistiek collectief de Glue Society, dat ook betrokken is."Het is gebouwd om ons allemaal te overleven," zei hij."Als het ergste gebeurt, alleen omdat de elektriciteitsnetten wegvallen, zal dit ding er nog steeds zijn."De doos zal worden gevuld met een massa opslagdrives en internetconnectiviteit, allemaal aangedreven door zonnepanelen op het dak van de structuur.Batterijen zorgen voor back-up stroomopslag.Als de zon schijnt, downloadt de black box wetenschappelijke gegevens en haalt een algoritme klimaatgerelateerd materiaal van het internet.De zwarte doos in het landschap.De kist wordt gemaakt van 7,5 centimeter dik staal. (Geleverd: earthsblackbox)In grote lijnen zal het twee soorten gegevens verzamelen: Het zal metingen verzamelen van land- en zeetemperaturen, oceaanverzuring, atmosferische CO2, uitsterven van soorten, veranderingen in landgebruik, evenals zaken als menselijke bevolking, militaire uitgaven en energieverbruik.En het zal contextuele gegevens verzamelen, zoals krantenkoppen, posts op sociale media en nieuws van belangrijke evenementen zoals klimaatconferenties van de Conference of the Parties (COP)."Het idee is dat als de aarde crasht als gevolg van klimaatverandering, dit onverwoestbare opnameapparaat er zal zijn voor wie er nog van kan leren", zegt Curtis."Het is er ook om leiders ter verantwoording te roepen - om ervoor te zorgen dat hun actie of inactiviteit wordt vastgelegd."De opnames zijn al begonnenDe zwarte doos zal zowel achteruit als vooruit in de tijd opnemen om te documenteren hoe we zijn gekomen waar we zijn - alle beschikbare historische gegevens over klimaatverandering van internet halen.Kunnen we de klimaatrommel ontwarren?En hoewel de bouw van de behuizing zelf pas medio volgend jaar begint, zijn de harde schijven al begonnen met opnemen, te beginnen met de COP26-klimaatconferentie in Glasgow in november van dit jaar.