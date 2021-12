CEO ontslaat 900 werknemers via Zoom

Negenhonderd werknemers van de Amerikaanse online hypotheekverstrekker Better.com kregen in een zoommeeting te horen dat ze ontslagen waren. Ceo Vishal Garg bevestigt in een interview met het Amerikaanse zakenblad Fortune de anonieme berichten waarin hij zijn thuiswerkende personeel lui en onproductief noemt.,,Als je in deze groepscall zit, behoor je tot de ongelukkige groep mensen die moet vertrekken”, zo liet ceo Vishal Garg negenhonderd van zijn werknemers, zo’n 9 procent van het personeelsbestand, weten. De arbeidsovereenkomst werd per direct verbroken. De gehele mededeling, online geplaatst op YouTube , neemt slechts 2,5 minuut in beslag.Van nog minder gevoeligheid getuigen de berichten waarop zakenblad Fortune de hand wist te leggen, waarin Garg zijn personeel beschuldigt van luiheid. ‘Minstens 250 mensen uit de groep die ontslagen is, werkten niet meer dan twee uur per dag. Ze stalen van ons, en van de klanten’, foeterde Garg anoniem op een online platform. De ceo heeft bevestigd dat hij de auteur van deze berichten is.,,Ik denk dat ik het anders had kunnen verwoorden, maar dit is wel het gevoel dat ik heb”, laat de 43-jarige Garg aan Fortune weten. Garg heeft het massaontslag gebaseerd op productiviteitscijfers, en zaken als het aantal gevoerde telefoongesprekken en aantal keren dat werknemers te laat kwamen bij afspraken.Werknemers van de hypotheekverstrekker hebben aan Fortune laten weten dat Garg in de video-meeting volgend op het massaontslag aan het overige personeel liet weten ieders productiviteit nauwgezet in de gaten te houden.Better.com werd in 2016 opgericht. Eerder dit jaar ontving het bedrijf nog een kapitaalinjectie van 750 miljoen dollar van investeerders.