Munitie in rectum patiënt: bommenopruimingsdienst naar spoedeisende hulp opgeroepen

Een man in het Engelse Gloucester werd naar het ziekenhuis gespoed wegens ‘munitie in zijn rectum.’



De explosievenopruimingsdienst werd door de politie naar de spoedeisende opgeroepen nadat bekend werd dat het ging om een hulsel van een mortier.



De man staat bekend als legerfanaat en zou op het hulsel zijn 'gevallen' tijdens het opruimen, schrijft ManchesterEveningNews gisteren.



De mortieren werden gebruikt als anti-tank wapen in de tweede wereldoorlog en hebben een diameter van 57mm en lengte van 170mm.



Het is niet bekend of de man permanente schade aan het voorval heeft overgehouden.

Reacties

09-12-2021 13:14:44 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.850

OTindex: 20.845

Quote:

De man staat bekend als legerfanaat en zou op het hulsel zijn 'gevallen' tijdens het opruimen, schrijft ManchesterEveningNews gisteren.

Ja, tuuurlijk gebeurt dat perongeluk, als je in je nakie aan het opruimen bent.... Ja, tuuurlijk gebeurt dat perongeluk, als je in je nakie aan het opruimen bent....

09-12-2021 14:11:55 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.093

OTindex: 87.128

Quote:

zou op het hulsel zijn 'gevallen' tijdens het opruimen,



Jaja, dat is de veelgehoorde smoes.

De mensen vallen op de gekste dingen, ook pleeborstels zijn daar berucht om.



Hij dacht gewoon dat zijn kont een kanon was en wilde een donderslag produceren. Jaja, dat is de veelgehoorde smoes.De mensen vallen op de gekste dingen, ook pleeborstels zijn daar berucht om.Hij dacht gewoon dat zijn kont een kanon was en wilde een donderslag produceren.

09-12-2021 14:22:32 Buick

Erelid

WMRindex: 2.358

OTindex: 676

Wnplts: amsterdam

Lekker dan. Kunnen ze een mortier uit zijn kont peuteren.

09-12-2021 14:32:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.109

OTindex: 27.690

@Mamsie :

Hij dacht gewoon dat zijn kont een kanon was en wilde een donderslag produceren. QuoteHij dacht gewoon dat zijn kont een kanon was en wilde een donderslag produceren. Lijkt me geen probleem. Dat doe ik regelmatig. Maar gebruik ik bonen als munitie.

09-12-2021 14:43:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.093

OTindex: 87.128

@Emmo : Ik ook. Die methode lijkt me een stuk aangenamer. Ik ben dol op bruine bonen, als kind al.

