Politie rukt uit voor vuurwapen dat van chocolade blijkt

De politie is in Maastricht uitgerukt voor een vuurwapen dat voor iemands woning was neergelegd. Het bleek te gaan om een wapen van chocolade. 'De bewoner had met niemand problemen en vroeg zich af wie zoiets zou doen.'De politie van Maastricht schrijft op Facebook dat er een melding binnenkwam van een geschrokken bewoner die een vuurwapen bij zijn voordeur vond. Naast het vuurwapen lag een doosje munitie met het getal 23."Bij dit soort meldingen zorgen we natuurlijk dat we zo snel mogelijk ter plaatse zijn", schrijft de politie. Bij aankomst bleek het echter om een wapen van chocolade te gaan.Agenten hebben de bewoner gerustgesteld. Ook de munitie bleek van chocolade te zijn. Omdat de bewoner het cadeau niet op prijs kon stellen, is het vuurwapen door de politie meegenomen naar het bureau.Agenten hebben nog een tip voor de sint, schrijven ze op Facebook. "Een chocoladeletter bij de voordeur was echt veel beter geweest."