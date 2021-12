Voetbal uit Schotland spoelt aan op Vlieland

Twee weken geleden schoot een voetbalteam uit Schotland een bal per ongeluk de zee in. Ze dachten dat ze hem nooit meer terug zouden zien, maar dat liep anders! De bal spoelde aan op Vlieland en werd gevonden door de Nederlandse Esther.Op de bal stond 'Dundee Athletic' en daarom besloot Esther die club een berichtje te sturen met de vraag of ze een bal missen. En inderdaad, de bal bleek van de Schotse club.De bal heeft een reis gemaakt van meer dan 600 kilometer. Toch ziet 'ie er volgens Esther nog prima uit. Ze schrijft ook dat ze nu voor altijd fan is van de Schotse club.