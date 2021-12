Duurzaam bushok in De Bilt is gemaakt van... rijst?

DE BILT - Een kleine primeur in De Bilt vandaag, waar busreizigers voortaan kunnen schuilen onder een afdakje van rijst. Om precies te zijn: een combinatie van rijstvlies en kunststof. Het ontwerp van studenten van de HAN University of Applied Sciences werd vandaag onthuld door burgemeester Sjoerd Potter. Het bushokje staat bij halte Houdringe, waar bus 31 langskomt.

De keuze voor rijst is geen culinaire. Rijstvlies is namelijk vooral een stuk duurzamer dan het aluminium waarvan bushokjes normaal gesproken zijn gemaakt, zeggen de bedenkers. "Bij de productie van aluminium komt veel CO2 vrij", vertelt Jesse Brinkhuis, die meewerkte aan het ontwerp. Door dat te vervangen door rijstvlies komt er volgens hem zo'n 80 procent minder CO2 vrij dan bij een normaal bushokje.

Het idee ontstond na een presentatie op de HAN van een bedrijf dat straatmeubilair maakt. "Zij wilden graag verduurzamen", vertelt Brinkhuis. "Wij hebben ons toen op het bushokje gestort omdat dat toch opvalt. Meer dan bijvoorbeeld een normaal bankje."



Om de groene uitstraling van het bushokje compleet te maken is het dak gemaakt van sedum, waarop plantjes, insecten en vogels zich thuis voelen. Op die manier draagt het hokje ook bij aan de biodiversiteit. Verder is het bushokje voorzien van zonnepanelen die energie leveren aan de verlichting rondom het bushokje.



De gemeente is enthousiast over het initiatief. "Naast dit circulaire bushokje gaan we ook duurzame lantaarnpalen plaatsen langs een fietspad in onze gemeente", aldus burgemeester Potter. "Met dit soort voorbeelden hopen we ook ondernemers en inwoners te inspireren om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst."

Maar kan het bushokje ook tegen een stootje? Bushokjes zijn immers regelmatig doelwit van vandalisme. "Het was inderdaad een van de voorwaarden dat de bushokjes net zo stevig zouden zijn als normale bushokjes", aldus Brinkuis. "En het voordeel is dat je alle losse onderdelen makkelijk kunt vervangen." Of ze steviger zijn dan normale bushokjes durft Brinkhuis niet te garanderen. Lachend: "Ik wil mensen niet op idee├źn brengen."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: