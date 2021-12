Alerte Amersfoorter vindt 25 kilo aan zwaar vuurwerk in de bosjes

AMERSFOORT - Een bewoner van de Amersfoortse wijk Schothorst heeft aan de Boelestijn in het struikgewas 25 kilo aan zwaar vuurwerk gevonden. De alerte bewoner schakelde hierop de politie in.

Op foto's die de politie deelde is te zien dat het het illegale vuurwerk in shoppers in de bosjes lag. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het vuurwerk weggehaald. Al het vuurwerk zal worden vernietigd.

Reacties

07-12-2021 18:38:32 botte bijl









gelukkig ging zij/hij er niet zelf mee aan de sleep. naast het ontploffingsgevaar is dat ook nog slecht voor de rug

07-12-2021 19:52:19 Buick









Quote:

Al het vuurwerk zal worden vernietigd.

Vooral op oudejaarsavond en nacht wordt er veel vuurwerk vernietigd. Vooral op oudejaarsavond en nacht wordt er veel vuurwerk vernietigd.

07-12-2021 21:02:05 omabep









Er is of zijn nu personen niet blij met de verstopplaats, dit weten ze nu dus de volgende hoeveelheid maar op een betere plek verstoppen.

